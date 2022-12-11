https://ria.ru/20221211/finlyandiya-1837890244.html

Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией

Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией - РИА Новости, 11.12.2022

Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией

Финляндии необходимо продолжать сотрудничать с Россией, заявил президент страны Саули Ниинистё в эфире радиостанции YLE. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:51

2022-12-11T16:51

2022-12-11T18:49

в мире

саули ниинисте

финляндия

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Финляндии необходимо продолжать сотрудничать с Россией, заявил президент страны Саули Ниинистё в эфире радиостанции YLE.Он подчеркнул, что обе страны почти каждый день продолжают административное сотрудничество в приграничной зоне. При этом для восстановления доверия между Москвой и Хельсинки понадобится время, отметил президент Финляндии.Срок полномочий Ниинистё истекает в 2024 году.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836206203.html

https://ria.ru/20221204/nato-1836180978.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саули ниинисте, финляндия, россия