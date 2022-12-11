Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/finlyandiya-1837890244.html
Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией
Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией - РИА Новости, 11.12.2022
Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией
Финляндии необходимо продолжать сотрудничать с Россией, заявил президент страны Саули Ниинистё в эфире радиостанции YLE. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:51
2022-12-11T18:49
в мире
саули ниинисте
финляндия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/13/1552521333_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_17e48ab5c88c1dd92d75ff6d44bd9b5b.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Финляндии необходимо продолжать сотрудничать с Россией, заявил президент страны Саули Ниинистё в эфире радиостанции YLE.Он подчеркнул, что обе страны почти каждый день продолжают административное сотрудничество в приграничной зоне. При этом для восстановления доверия между Москвой и Хельсинки понадобится время, отметил президент Финляндии.Срок полномочий Ниинистё истекает в 2024 году.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836206203.html
https://ria.ru/20221204/nato-1836180978.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/13/1552521333_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_2de66f69c14c57a9e09ad404f75953f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саули ниинисте, финляндия, россия
В мире, Саули Ниинисте, Финляндия, Россия
16:51 11.12.2022 (обновлено: 18:49 11.12.2022)
 
Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным продолжать сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Финляндии необходимо продолжать сотрудничать с Россией, заявил президент страны Саули Ниинистё в эфире радиостанции YLE.
"Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров", — отметил глава государства.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 11:50
Заявление премьера Финляндии об Украине шокировало пользователей Сети
Он подчеркнул, что обе страны почти каждый день продолжают административное сотрудничество в приграничной зоне. При этом для восстановления доверия между Москвой и Хельсинки понадобится время, отметил президент Финляндии.

"Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента", — сказал он.

Срок полномочий Ниинистё истекает в 2024 году.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 09:33
Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах
 
В миреСаули НиинистеФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала