16:51 11.12.2022 (обновлено: 18:49 11.12.2022)
Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией
Президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным продолжать сотрудничество с Россией
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Финляндии необходимо продолжать сотрудничать с Россией, заявил президент страны Саули Ниинистё в эфире радиостанции YLE.
"Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что обе страны почти каждый день продолжают административное сотрудничество в приграничной зоне. При этом для восстановления доверия между Москвой и Хельсинки понадобится время, отметил президент Финляндии.
"Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента", — сказал он.
Срок полномочий Ниинистё истекает в 2024 году.
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