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Зеленский: в Одесской области без света остаются 1,5 миллиона человек - РИА Новости, 11.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/elektrosnabzhenie-1837802276.html
Зеленский: в Одесской области без света остаются 1,5 миллиона человек
Зеленский: в Одесской области без света остаются 1,5 миллиона человек - РИА Новости, 11.12.2022
Зеленский: в Одесской области без света остаются 1,5 миллиона человек
Более 1,5 миллионов жителей Одесской области остаются без света, к электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона, заявил Владимир... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T01:46
2022-12-11T01:59
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
одесская область
одесса
украина
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Более 1,5 миллионов жителей Одесской области остаются без света, к электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона, заявил Владимир Зеленский.Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, в региональной столице отключены от света все потребители, кроме критической инфраструктуры. В департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявили, что на восстановление энергетических объектов может уйти до нескольких месяцев, и призвали жителей региона, у кого есть возможность, выехать из Одессы"Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на это время более чем 1,5 миллиона человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура - и настолько, насколько есть возможность поставки электричества", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.По его словам, попадания были критическими, нужно несколько дней для восстановления электроснабжения.Он добавил, что энергосистема Украины "мягко говоря, очень далека от нормального состояния"."В системе сохраняется значительный дефицит. Именно поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве", - добавил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221210/odessa-1837706633.html
https://ria.ru/20221208/svet-1837132189.html
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владимир зеленский, одесская область, одесса, украина, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Одесская область, Одесса, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
01:46 11.12.2022 (обновлено: 01:59 11.12.2022)
 
Зеленский: в Одесской области без света остаются 1,5 миллиона человек

Зеленский: более полутора миллионов жителей Одесской области остаются без света

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Более 1,5 миллионов жителей Одесской области остаются без света, к электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона, заявил Владимир Зеленский.
Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, в региональной столице отключены от света все потребители, кроме критической инфраструктуры. В департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявили, что на восстановление энергетических объектов может уйти до нескольких месяцев, и призвали жителей региона, у кого есть возможность, выехать из Одессы
Одесса - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 12:07В мире
На Украине заявили о сложной ситуации с электроснабжением Одесской области
"Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на это время более чем 1,5 миллиона человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура - и настолько, насколько есть возможность поставки электричества", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
По его словам, попадания были критическими, нужно несколько дней для восстановления электроснабжения.
Он добавил, что энергосистема Украины "мягко говоря, очень далека от нормального состояния".
"В системе сохраняется значительный дефицит. Именно поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве", - добавил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийОдесская областьОдессаУкраинаДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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