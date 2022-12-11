https://ria.ru/20221211/ekonomika-1837930008.html

Байден сравнил темпы роста экономик США и Китая в 2022 году

Байден сравнил темпы роста экономик США и Китая в 2022 году - РИА Новости, 11.12.2022

Байден сравнил темпы роста экономик США и Китая в 2022 году

Президент США Джо Байден, сославшись на прогнозы "независимых экспертов", допустил, что американская экономика в 2022 году может обогнать Китай по темпам роста... РИА Новости, 11.12.2022

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден, сославшись на прогнозы "независимых экспертов", допустил, что американская экономика в 2022 году может обогнать Китай по темпам роста впервые с 1976 года.По словам Байдена, этого не происходило с 1976 года.При этом американский президент не сообщил, на каких именно экспертов он ссылается.По прогнозам МВФ, рост ВВП Китая в 2022 году ожидается на уровне 3,2%. При этом рост американской экономики в МВФ прогнозируют на уровне 1,6% по итогам текущего года.

https://ria.ru/20221125/kitay-1834020219.html

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джо байден, сша, китай, мвф, экономика, в мире