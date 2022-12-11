https://ria.ru/20221211/donetsk-1837896420.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:31
2022-12-11T17:31
2022-12-11T17:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."При обстреле центра Донецка украинские боевики ранили мирную жительницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница