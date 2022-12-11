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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837896420.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:31
2022-12-11T17:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."При обстреле центра Донецка украинские боевики ранили мирную жительницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221211/pozhar-1837893936.html
донецк
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Дарья Буймова
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
17:31 11.12.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО Град в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"При обстреле центра Донецка украинские боевики ранили мирную жительницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Пожар в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 17:23Специальная военная операция на Украине
В Донецке загорелась газовая труба после обстрела со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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