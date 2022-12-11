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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donbass-1837898965.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:47
2022-12-11T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15:52 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16:15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17:15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ведомство также добавило, что в 16.00 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 122 миллиметра, в 16.45 - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837892400.html
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837884469.html
донецк
горловка
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
17:47 11.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует разрушения на улице Постышева в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК РФ фиксирует разрушения на улице Постышева в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СК РФ фиксирует разрушения на улице Постышева в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15:52 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16:15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17:15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 17:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке
Ведомство также добавило, что в 16.00 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 122 миллиметра, в 16.45 - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 16:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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