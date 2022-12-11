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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 11.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donbass-1837883724.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Новоселовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:02
2022-12-11T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
горловка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Новоселовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска обстреляли Горловку в 14.25, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 14.45 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Как отмечает представительство, в 14.45 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Новоселовке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221211/donbass-1837883512.html
https://ria.ru/20221211/grad-1837880464.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
16:02 11.12.2022
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

ДНР: ВСУ обстреляли Александровку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Новоселовку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Новоселовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Вчера, 15:59Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, украинские войска обстреляли Горловку в 14.25, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 14.45 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
Как отмечает представительство, в 14.45 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Новоселовке.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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