https://ria.ru/20221211/donbass-1837883724.html

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли Александровку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Новоселовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:02

2022-12-11T16:02

2022-12-11T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Новоселовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска обстреляли Горловку в 14.25, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 14.45 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Как отмечает представительство, в 14.45 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Новоселовке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221211/donbass-1837883512.html

https://ria.ru/20221211/grad-1837880464.html

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк