Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donbass-1837883512.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:59
2022-12-11T16:02
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837867469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82d7ffd4f662b5d5fc695812c2a6a899.jpg
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221211/grad-1837880464.html
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837868389.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837867469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc0dd4b1f62623365aa37177023d9373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
15:59 11.12.2022 (обновлено: 16:02 11.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО Град в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Обстрел Киевского района в Донецке ракетами из РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 15:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Кроме того, украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 14:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала