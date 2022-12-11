https://ria.ru/20221211/donbass-1837883512.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:59

2022-12-11T15:59

2022-12-11T16:02

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221211/grad-1837880464.html

https://ria.ru/20221211/obstrel-1837868389.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк