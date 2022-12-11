https://ria.ru/20221211/bezopasnost-1837917504.html

В Минске отметили важное значение совместной с Россией группировки войск

В Минске отметили важное значение совместной с Россией группировки войск - РИА Новости, 11.12.2022

В Минске отметили важное значение совместной с Россией группировки войск

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что развертывание белорусско-российской региональной... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T20:34

2022-12-11T20:34

2022-12-11T20:35

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

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в мире

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МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск на белорусской территории является элементом стратегического сдерживания оппонентов и способствует безопасности республики.Он отметил, что силы белорусско-российской региональной группировки войск "размещаются на полигонах (в Белоруссии – ред.) компактно, проводятся мероприятия по подготовке"."Мы участвуем в данных мероприятиях, и (это) идет на пользу нашим вооруженным силам, мы можем перенять передовые тактические приемы, способы выполнения задач, особенно характерные для современных конфликтов. И наличие нашего союзника способствует безопасности нашей страны", - констатировал Гулевич.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20221016/voennye-1824415799.html

https://ria.ru/20221026/belorussiya-1827004479.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, сергей шойгу, в мире