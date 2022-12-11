20:34 11.12.2022 (обновлено: 20:35 11.12.2022)
В Минске отметили важное значение совместной с Россией группировки войск
В Минске заявили, что региональная группировка войск способствует безопасности Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Военные России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск на белорусской территории является элементом стратегического сдерживания оппонентов и способствует безопасности республики.
"Россия – наш основной союзник. И мы проводим совместные мероприятия, потому что размещение группировки на нашей территории – это ... факт нашего стратегического сдерживания", - сказал Гулевич в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
Он отметил, что силы белорусско-российской региональной группировки войск "размещаются на полигонах (в Белоруссии – ред.) компактно, проводятся мероприятия по подготовке".
"Мы участвуем в данных мероприятиях, и (это) идет на пользу нашим вооруженным силам, мы можем перенять передовые тактические приемы, способы выполнения задач, особенно характерные для современных конфликтов. И наличие нашего союзника способствует безопасности нашей страны", - констатировал Гулевич.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.