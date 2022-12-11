https://ria.ru/20221211/bezhentsy-1837846421.html

FT: Европа устала от украинских беженцев

FT: Европа устала от украинских беженцев - РИА Новости, 11.12.2022

FT: Европа устала от украинских беженцев

Европа устала принимать беженцев с Украины и начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне этой зимой,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:31

2022-12-11T11:31

2022-12-11T17:05

в мире

европа

украина

евросоюз

киев

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387335_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_24a8afb99b1913a6a50e022b71d12d8d.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Европа устала принимать беженцев с Украины и начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне этой зимой, пишут обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для Financial Times."Количество беженцев с Украины и из других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 миллиона заявлений на временную защиту в ЕС, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой", — отметили авторы.Такие страны, как Италия под руководством нового правительства Джорджи Мелони, возглавляют призывы к ужесточению мер по недопущению нелегальных мигрантов, добавили журналисты.Несмотря на то что в первые месяцы после начала конфликта европейцы тепло принимали к себе украинских беженцев, сейчас они более прохладно относятся к ним из-за возросшей инфляции и сокращений бюджетов европейских государств, указали обозреватели.Многие правительственные программы различных стран континента по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которое продолжает увеличиваться, особенно в крупных городах. Авторы отметили, что в Германии предлагают вариант распределения беженцев по всей Европе для решения этой проблемы.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221210/armiya-1837773265.html

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837805736.html

европа

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, украина, евросоюз, киев, беженцы