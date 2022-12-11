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FT: Европа устала от украинских беженцев - РИА Новости, 11.12.2022
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FT: Европа устала от украинских беженцев
FT: Европа устала от украинских беженцев - РИА Новости, 11.12.2022
FT: Европа устала от украинских беженцев
Европа устала принимать беженцев с Украины и начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне этой зимой,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:31
2022-12-11T17:05
в мире
европа
украина
евросоюз
киев
беженцы
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Европа устала принимать беженцев с Украины и начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне этой зимой, пишут обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для Financial Times."Количество беженцев с Украины и из других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 миллиона заявлений на временную защиту в ЕС, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой", — отметили авторы.Такие страны, как Италия под руководством нового правительства Джорджи Мелони, возглавляют призывы к ужесточению мер по недопущению нелегальных мигрантов, добавили журналисты.Несмотря на то что в первые месяцы после начала конфликта европейцы тепло принимали к себе украинских беженцев, сейчас они более прохладно относятся к ним из-за возросшей инфляции и сокращений бюджетов европейских государств, указали обозреватели.Многие правительственные программы различных стран континента по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которое продолжает увеличиваться, особенно в крупных городах. Авторы отметили, что в Германии предлагают вариант распределения беженцев по всей Европе для решения этой проблемы.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221210/armiya-1837773265.html
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в мире, европа, украина, евросоюз, киев, беженцы
В мире, Европа, Украина, Евросоюз, Киев, Беженцы
11:31 11.12.2022 (обновлено: 17:05 11.12.2022)
 
FT: Европа устала от украинских беженцев

FT: страны Европы принимают больше мер для борьбы с толпами украинских беженцев

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Медыка"
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Медыка". Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Европа устала принимать беженцев с Украины и начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне этой зимой, пишут обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для Financial Times.
"Количество беженцев с Украины и из других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 миллиона заявлений на временную защиту в ЕС, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой", — отметили авторы.
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Такие страны, как Италия под руководством нового правительства Джорджи Мелони, возглавляют призывы к ужесточению мер по недопущению нелегальных мигрантов, добавили журналисты.
Несмотря на то что в первые месяцы после начала конфликта европейцы тепло принимали к себе украинских беженцев, сейчас они более прохладно относятся к ним из-за возросшей инфляции и сокращений бюджетов европейских государств, указали обозреватели.
Многие правительственные программы различных стран континента по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которое продолжает увеличиваться, особенно в крупных городах. Авторы отметили, что в Германии предлагают вариант распределения беженцев по всей Европе для решения этой проблемы.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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