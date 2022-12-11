11:31 11.12.2022 (обновлено: 17:05 11.12.2022)
FT: Европа устала от украинских беженцев
FT: страны Европы принимают больше мер для борьбы с толпами украинских беженцев
© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Медыка"
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Медыка". Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Европа устала принимать беженцев с Украины и начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне этой зимой, пишут обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для Financial Times.
"Количество беженцев с Украины и из других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 миллиона заявлений на временную защиту в ЕС, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой", — отметили авторы.
Такие страны, как Италия под руководством нового правительства Джорджи Мелони, возглавляют призывы к ужесточению мер по недопущению нелегальных мигрантов, добавили журналисты.
Несмотря на то что в первые месяцы после начала конфликта европейцы тепло принимали к себе украинских беженцев, сейчас они более прохладно относятся к ним из-за возросшей инфляции и сокращений бюджетов европейских государств, указали обозреватели.
Многие правительственные программы различных стран континента по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которое продолжает увеличиваться, особенно в крупных городах. Авторы отметили, что в Германии предлагают вариант распределения беженцев по всей Европе для решения этой проблемы.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".