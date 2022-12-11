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В Минске оценили ситуацию у границ Белоруссии - РИА Новости, 11.12.2022
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В Минске оценили ситуацию у границ Белоруссии
В Минске оценили ситуацию у границ Белоруссии - РИА Новости, 11.12.2022
В Минске оценили ситуацию у границ Белоруссии
Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что ситуация с безопасностью внутри республики... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T22:13
2022-12-11T22:13
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
нато
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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что ситуация с безопасностью внутри республики находится под контролем, но беспокоит обстановка у границ.В частности, он обратил внимание на ситуацию на Украине и участие там в боевых действиях формирований из числа белорусов, оппозиционно настроенных по отношению к власти в Белоруссии и высказывающих угрозы по ее силовой смене. Кроме того, продолжил Карпенков, беспокойство вызывают войска НАТО у западной границы Белоруссии."Конечно, это нас беспокоит. Внутренние войска являются основной ударной силой министерства внутренних дел. Ну и, конечно, мы встроены в систему национальной безопасности", - отметил он. Замглавы МВД отметил, что белорусские силовики следят за событиями на Украине и в соседних западных странах, чтобы не допустить попытки силовой смены власти в Белоруссии, и пообещал ответ на такие попытки."Пусть будут к этому готовы… Мы просто к этому готовы. Если кто-то думает, что нас чем-то удивит, – он просто попадет в капкан", - подчеркнул Карпенков.Он также заявил, что в стране не будет проводиться мобилизация. При этом Карпенков рассказал о работе с отслужившими и уволившимися в запас военнослужащими внутренних войск, которые готовы стать добровольцами в случае необходимости."Бойцы, которые прошли 2020, 2021, 2022 годы, … сейчас они прибыли сюда без мобилизации по собственному желанию. Мы сформировали отряд, который по численности – два батальона. Эти два батальона занимаются (боевой подготовкой на сборах – ред.)... Я скажу так: если перед нами будут стоять боевые задачи, мы эти боевые задачи уверенно выполним. Пусть наш народ будет спокоен", - констатировал Карпенков.Он также рассказал о проработке законодательных инициатив, чтобы "статус тех, кто добровольно придет в подразделения специального назначения, был приравнен к военнослужащим, чтобы были социальные льготы, чтобы были правовые гарантии". "Мы в этом направлении работаем. Хотим узаконить и широкую подготовку нашего населения, если будет такое желание и будет поставлена задача на обучение и огневой подготовке, и тактической подготовке. То есть всем тем предметам, которые у нас когда-то преподавались в начальной военной подготовке", - добавил командующий внутренними войсками.Ранее руководство Белоруссии, в том числе президент Александр Лукашенко, неоднократно подчеркивали несостоятельность слухов о проведении в республике мобилизации.
https://ria.ru/20221211/nato-1837913676.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, нато
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, НАТО
22:13 11.12.2022
 
В Минске оценили ситуацию у границ Белоруссии

МВД Белоруссии: ситуации внутри страны под контролем, но беспокоит обстановка у границ

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПограничная вышка наблюдения на белорусско-украинской границе
Пограничная вышка наблюдения на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пограничная вышка наблюдения на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что ситуация с безопасностью внутри республики находится под контролем, но беспокоит обстановка у границ.
"На данный момент мы видим, что внутренняя обстановка находится под полным контролем. Конечно, настораживают, напрягают внешние контуры", - сказал Карпенков в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
В частности, он обратил внимание на ситуацию на Украине и участие там в боевых действиях формирований из числа белорусов, оппозиционно настроенных по отношению к власти в Белоруссии и высказывающих угрозы по ее силовой смене. Кроме того, продолжил Карпенков, беспокойство вызывают войска НАТО у западной границы Белоруссии.
"Конечно, это нас беспокоит. Внутренние войска являются основной ударной силой министерства внутренних дел. Ну и, конечно, мы встроены в систему национальной безопасности", - отметил он. Замглавы МВД отметил, что белорусские силовики следят за событиями на Украине и в соседних западных странах, чтобы не допустить попытки силовой смены власти в Белоруссии, и пообещал ответ на такие попытки.
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"Пусть будут к этому готовы… Мы просто к этому готовы. Если кто-то думает, что нас чем-то удивит, – он просто попадет в капкан", - подчеркнул Карпенков.
Он также заявил, что в стране не будет проводиться мобилизация. При этом Карпенков рассказал о работе с отслужившими и уволившимися в запас военнослужащими внутренних войск, которые готовы стать добровольцами в случае необходимости.
"Бойцы, которые прошли 2020, 2021, 2022 годы, … сейчас они прибыли сюда без мобилизации по собственному желанию. Мы сформировали отряд, который по численности – два батальона. Эти два батальона занимаются (боевой подготовкой на сборах – ред.)... Я скажу так: если перед нами будут стоять боевые задачи, мы эти боевые задачи уверенно выполним. Пусть наш народ будет спокоен", - констатировал Карпенков.
Он также рассказал о проработке законодательных инициатив, чтобы "статус тех, кто добровольно придет в подразделения специального назначения, был приравнен к военнослужащим, чтобы были социальные льготы, чтобы были правовые гарантии". "Мы в этом направлении работаем. Хотим узаконить и широкую подготовку нашего населения, если будет такое желание и будет поставлена задача на обучение и огневой подготовке, и тактической подготовке. То есть всем тем предметам, которые у нас когда-то преподавались в начальной военной подготовке", - добавил командующий внутренними войсками.
Ранее руководство Белоруссии, в том числе президент Александр Лукашенко, неоднократно подчеркивали несостоятельность слухов о проведении в республике мобилизации.
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