https://ria.ru/20221211/aeroport-1837934126.html

"Шереметьево" из-за непогоды порекомендовало приезжать в аэропорт заранее

"Шереметьево" из-за непогоды порекомендовало приезжать в аэропорт заранее - РИА Новости, 11.12.2022

"Шереметьево" из-за непогоды порекомендовало приезжать в аэропорт заранее

Московский аэропорт "Шереметьево" из-за ледяного дождя и снегопада рекомендует пассажирам прибывать на рейсы заранее, говорится в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T23:45

2022-12-11T23:45

2022-12-11T23:58

шереметьево (аэропорт)

аэроэкспресс

россия

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за ледяного дождя и снегопада рекомендует пассажирам прибывать на рейсы заранее, говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.Аэропорт отмечает, что в столичном регионе происходит выпадение обильных осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега."В текущих погодных условиях, которые, по прогнозам синоптиков, будут сохраняться ближайшие сутки, в связи с возможными затруднениями на дорогах пассажирам рекомендуется прибывать на рейсы заранее", - говорится в сообщении."Пользуйтесь, по возможности, услугами общественного транспорта — такси, обычных и экспресс-автобусов, а также поездов "Аэроэкспресс": крайний состав сегодня ночью отправляется с Белорусского вокзала в 00.36, первый утренний поезд 12 декабря отправится в сторону аэропорта в 05.15", - отмечает аэропорт.

https://ria.ru/20221211/prava-1837876564.html

россия

москва

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Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, россия, москва