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"Шереметьево" из-за непогоды порекомендовало приезжать в аэропорт заранее - РИА Новости, 11.12.2022
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"Шереметьево" из-за непогоды порекомендовало приезжать в аэропорт заранее
"Шереметьево" из-за непогоды порекомендовало приезжать в аэропорт заранее - РИА Новости, 11.12.2022
"Шереметьево" из-за непогоды порекомендовало приезжать в аэропорт заранее
Московский аэропорт "Шереметьево" из-за ледяного дождя и снегопада рекомендует пассажирам прибывать на рейсы заранее, говорится в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T23:45
2022-12-11T23:58
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
россия
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за ледяного дождя и снегопада рекомендует пассажирам прибывать на рейсы заранее, говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.Аэропорт отмечает, что в столичном регионе происходит выпадение обильных осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега."В текущих погодных условиях, которые, по прогнозам синоптиков, будут сохраняться ближайшие сутки, в связи с возможными затруднениями на дорогах пассажирам рекомендуется прибывать на рейсы заранее", - говорится в сообщении."Пользуйтесь, по возможности, услугами общественного транспорта — такси, обычных и экспресс-автобусов, а также поездов "Аэроэкспресс": крайний состав сегодня ночью отправляется с Белорусского вокзала в 00.36, первый утренний поезд 12 декабря отправится в сторону аэропорта в 05.15", - отмечает аэропорт.
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шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, россия, москва
Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, Россия, Москва
23:45 11.12.2022 (обновлено: 23:58 11.12.2022)
 
"Шереметьево" из-за непогоды порекомендовало приезжать в аэропорт заранее

"Шереметьево" из-за ледяного дождя и снегопада попросило прибывать в аэропорт заранее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за ледяного дождя и снегопада рекомендует пассажирам прибывать на рейсы заранее, говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.
Аэропорт отмечает, что в столичном регионе происходит выпадение обильных осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега.
"В текущих погодных условиях, которые, по прогнозам синоптиков, будут сохраняться ближайшие сутки, в связи с возможными затруднениями на дорогах пассажирам рекомендуется прибывать на рейсы заранее", - говорится в сообщении.
"Пользуйтесь, по возможности, услугами общественного транспорта — такси, обычных и экспресс-автобусов, а также поездов "Аэроэкспресс": крайний состав сегодня ночью отправляется с Белорусского вокзала в 00.36, первый утренний поезд 12 декабря отправится в сторону аэропорта в 05.15", - отмечает аэропорт.
Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 15:16Туризм
Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров при задержке рейса
 
Шереметьево (аэропорт)АэроэкспрессРоссияМосква
 
 
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