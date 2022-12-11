23:45 11.12.2022 (обновлено: 23:58 11.12.2022)
"Шереметьево" из-за непогоды порекомендовало приезжать в аэропорт заранее
"Шереметьево" из-за ледяного дождя и снегопада попросило прибывать в аэропорт заранее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Самолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за ледяного дождя и снегопада рекомендует пассажирам прибывать на рейсы заранее, говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.
Аэропорт отмечает, что в столичном регионе происходит выпадение обильных осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега.
"В текущих погодных условиях, которые, по прогнозам синоптиков, будут сохраняться ближайшие сутки, в связи с возможными затруднениями на дорогах пассажирам рекомендуется прибывать на рейсы заранее", - говорится в сообщении.
"Пользуйтесь, по возможности, услугами общественного транспорта — такси, обычных и экспресс-автобусов, а также поездов "Аэроэкспресс": крайний состав сегодня ночью отправляется с Белорусского вокзала в 00.36, первый утренний поезд 12 декабря отправится в сторону аэропорта в 05.15", - отмечает аэропорт.