https://ria.ru/20221210/zhile-1837783796.html

Якутия перевыполнит план жилищного строительства по итогам 2022 года

Якутия перевыполнит план жилищного строительства по итогам 2022 года - РИА Новости, 10.12.2022

Якутия перевыполнит план жилищного строительства по итогам 2022 года

Якутия в 2022 г перевыполнит план жилищного строительства, до конца года в регионе планируют ввести 580 тысяч квадратных метров жилья при плане 551 тысяча... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T21:22

2022-12-10T21:22

2022-12-10T21:22

республика саха (якутия)

айсен николаев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Якутия в 2022 г перевыполнит план жилищного строительства, до конца года в регионе планируют ввести 580 тысяч квадратных метров жилья при плане 551 тысяча квадратных метров, заявил глава региона Айсен Николаев во время прямого эфира на ГТРК "Саха".Якутия реализует самую масштабную в стране программу по переселению граждан из аварийного жилья – до 2025 года в регионе планируется расселить более 1 миллиона квадратных метров.За 11 месяцев 2022 года в Якутии введено свыше 460 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 124,2 тысячи квадратных метров многоквартирных домов, 336,2 тысяч квадратных метров – индивидуальных жилых домов. "Программа по строительству в этом году выполнена очень уверенно. На 1 декабря уже сдано свыше 460 тысяч квадратных метров жилья. Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года. План у нас составлял порядка 550 тысяч квадратных метров, но, я уверен, мы его перевыполним. По средним оценкам, мы будем выходить где-то на 580 тысяч квадратных метров жилья", – рассказал глава Якутии.По словам Николаева, одной из главных задач в регионе остается расселение из аварийного жилья. План по исполнению адресной программы также будет перевыполнен. На сегодня расселено 81,79 тысяча квадратных метров аварийного жилья, количество переселенных в 2022 году граждан составляет 3,73 тысячи человек."Программа по аварийному жилью исполняется. Почти 33% жителей, которые должны были переехать из аварийных домов за этап адресной программы до 2025 года, уже переехали в новые дома. По остальным объектам тоже все идет по графику. Более того план 2022 года будет перевыполнен – многие дома мы ввели ранее благодаря опережающему финансированию со стороны федерального центра", – подчеркнул он.По данным Минстроя республики, в предстоящем 2023 году запланировано ввести 650 тысяч квадратных метров жилья. В том числе 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживает около 16 тысяч человек.

https://ria.ru/20221128/yakutiya-1834721851.html

https://ria.ru/20221031/dorogi-1828084590.html

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айсен николаев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)