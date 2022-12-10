https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837754225.html
Американцы назвали Зеленского непревзойденным попрошайкой и нытиком
Американцы назвали Зеленского непревзойденным попрошайкой и нытиком - РИА Новости, 10.12.2022
Американцы назвали Зеленского непревзойденным попрошайкой и нытиком
Читатели Breitbart поддержали мнение ведущего Fox News Такера Карлсона о том, что Владимир Зеленский не имеет ничего общего с демократией. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:35
2022-12-10T17:35
2022-12-10T17:58
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Breitbart поддержали мнение ведущего Fox News Такера Карлсона о том, что Владимир Зеленский не имеет ничего общего с демократией.Пользователи портала обвинили президента Украины в попрошайничестве у Запада и геноциде русскоговорящих в стране, а также назвали смену власти в 2014 году незаконной."Такер Карлсон видит Зеленского таким, какой он есть, — мелким себялюбивым эгоистом, который ставит личную выгоду выше жизней тысяч украинцев, желая нажиться на их страданиях с помощью Большого Дяди, а не вести переговоры о мирном урегулировании", — отметил Iam."Владимир Зеленский — всего лишь маленький карлик, пытающийся играть роль Сатаны!" — прокомментировал AgainstGlobalism."Больше ни одного доллара наших налогов для Украины, пока не будет полностью подтвержденного аудитом отчета об их использовании, а также об использовании наших вооружений! Звоните своим конгрессменам и сенаторам и требуйте этого! Я уже сделал это!" — потребовал colleenand roger."Все эти зверства Зеленского очень похожи на то, что случилось с рыцарями-тамплиерами. Король Филипп IV был по уши в долгах и хотел получить богатство тамплиеров. После 200 лет службы он обвинил их в измене, посадил в тюрьму или просто убил, лишь бы завладеть их имуществом! Зеленский, уже потратив сто миллиардов долларов американских налогоплательщиков, теперь хочет еще денег!" — посетовал turtle.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, владимир зеленский, такер карлсон, владимир путин, украина, америка, сша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Владимир Путин, Украина, Америка, США, НАТО
17:35 10.12.2022 (обновлено: 17:58 10.12.2022)
Американцы назвали Зеленского непревзойденным попрошайкой и нытиком
Читатели Breitbart: Зеленский не имеет права устраивать геноцид русскоговорящих на Украине
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Breitbart поддержали мнение ведущего Fox News Такера Карлсона о том, что Владимир Зеленский не имеет ничего общего с демократией.
Пользователи портала обвинили президента Украины
в попрошайничестве у Запада и геноциде русскоговорящих в стране, а также назвали смену власти в 2014 году незаконной.
"Такер Карлсон видит Зеленского таким, какой он есть, — мелким себялюбивым эгоистом, который ставит личную выгоду выше жизней тысяч украинцев, желая нажиться на их страданиях с помощью Большого Дяди, а не вести переговоры о мирном урегулировании", — отметил Iam.
"Владимир Зеленский — всего лишь маленький карлик, пытающийся играть роль Сатаны!" — прокомментировал AgainstGlobalism.
"А еще он является непревзойденным попрошайкой и нытиком, который выманивает у Америки все больше денег на то, чтобы продолжать разрушение Украины. Слушайте, проявите наконец здравый смысл. Согласитесь, что Путин имеет право защищать русскоговорящих на востоке Украины. А вот Зеленский права устраивать в отношении них геноцид не имеет!" — уверен Surfinnonreality.
"Больше ни одного доллара наших налогов для Украины, пока не будет полностью подтвержденного аудитом отчета об их использовании, а также об использовании наших вооружений! Звоните своим конгрессменам и сенаторам и требуйте этого! Я уже сделал это!" — потребовал colleenand roger.
"Посмотрите на всех этих наших дураков, которые отказываются признать Украину диктатурой, режимом, незаконно установленным Обамой в 2014 году", — написал Tired-2.
"Все эти зверства Зеленского очень похожи на то, что случилось с рыцарями-тамплиерами. Король Филипп IV был по уши в долгах и хотел получить богатство тамплиеров. После 200 лет службы он обвинил их в измене, посадил в тюрьму или просто убил, лишь бы завладеть их имуществом! Зеленский, уже потратив сто миллиардов долларов американских налогоплательщиков, теперь хочет еще денег!" — посетовал turtle.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США
и их союзники по НАТО
продолжают отправлять оружие Киеву
. Москва
неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>