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Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия - РИА Новости, 10.12.2022
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Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия
Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия - РИА Новости, 10.12.2022
Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России, рассказав о работе... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:01
2022-12-10T14:21
россия
самарская область
дмитрий азаров
владимир путин
президентский фонд культурных инициатив
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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России, рассказав о работе комиссии Госсовета и регионов по данному направлению, сообщила пресс-служба облправительства.По информации пресс-службы, в Московской филармонии состоялось итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным."Участие в его работе принял губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета России по направлению "Культура" Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.Азаров напомнил, что в указе президента о проведении Года культурного наследия народов России четко отражены стратегические цели по популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических обществ страны."Основные задачи, поставленные на текущий год, удалось успешно решить. В их числе формирование общественного мнения о необходимости изучения и популяризации культурного наследия, привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам сохранения объектов культурного и исторического значения, активное привлечение молодежи к изучению и сохранению исторической памяти", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, в год культурного наследия приняты важнейшие стратегические документы, служащие основой обеспечения национальной безопасности страны. Итогом этой работы стал Указ президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".Обобщая результаты работы комиссии Госсовета, работу регионов Азаров отметил, что сегодня в большинстве субъектов федерации реализуются комплексные программы сохранения и популяризации народного творчества, создаются центры фольклора, дома ремесел, народные и художественные коллективы. Кроме того, в регионах укрепляется эффективное культурное взаимодействие с национально-культурными автономиями и диаспорами."Безусловно, все это – результат комплексной работы. И здесь считаю важным отметить основополагающую роль министерства культуры РФ, являющегося флагманом в реализации поставленных задач по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – приводит слова Азарова пресс-служба.Азаров отметил сотрудничество комиссии с Президентским фондом культурных инициатив. Благодаря совместной работе была утверждена новая редакция рекомендаций по определению оценок в ходе экспертизы заявок на предоставление грантов главы государства.Губернатор добавил, что проводить мероприятия по всей стране, сохранять историю, наследие активно помогают добровольцы – "Волонтеры культуры". "Только за этот год их число возросло более, чем на 50%, без малого достигнув 300 тысяч человек", – цитирует Азарова пресс-служба.В этом году, по информации пресс-службы, самое серьезное внимание в работе комиссии было уделено вопросам совершенствования подходов к патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, роли культурного наследия в сохранении исторической памяти, противодействию попыткам фальсификации истории. В центре внимания также находятся вопросы сохранения материального культурного наследия и памятников воинской славы.
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россия, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, президентский фонд культурных инициатив
Россия, Самарская область, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Президентский фонд культурных инициатив
13:01 10.12.2022 (обновлено: 14:21 10.12.2022)
 
Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия

Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России

© Фото предоставлено правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России, рассказав о работе комиссии Госсовета и регионов по данному направлению, сообщила пресс-служба облправительства.
По информации пресс-службы, в Московской филармонии состоялось итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Участие в его работе принял губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета России по направлению "Культура" Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
Азаров напомнил, что в указе президента о проведении Года культурного наследия народов России четко отражены стратегические цели по популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических обществ страны.
"Основные задачи, поставленные на текущий год, удалось успешно решить. В их числе формирование общественного мнения о необходимости изучения и популяризации культурного наследия, привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам сохранения объектов культурного и исторического значения, активное привлечение молодежи к изучению и сохранению исторической памяти", – цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, в год культурного наследия приняты важнейшие стратегические документы, служащие основой обеспечения национальной безопасности страны. Итогом этой работы стал Указ президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
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Обобщая результаты работы комиссии Госсовета, работу регионов Азаров отметил, что сегодня в большинстве субъектов федерации реализуются комплексные программы сохранения и популяризации народного творчества, создаются центры фольклора, дома ремесел, народные и художественные коллективы. Кроме того, в регионах укрепляется эффективное культурное взаимодействие с национально-культурными автономиями и диаспорами.
"Безусловно, все это – результат комплексной работы. И здесь считаю важным отметить основополагающую роль министерства культуры РФ, являющегося флагманом в реализации поставленных задач по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Азаров отметил сотрудничество комиссии с Президентским фондом культурных инициатив. Благодаря совместной работе была утверждена новая редакция рекомендаций по определению оценок в ходе экспертизы заявок на предоставление грантов главы государства.
Губернатор добавил, что проводить мероприятия по всей стране, сохранять историю, наследие активно помогают добровольцы – "Волонтеры культуры". "Только за этот год их число возросло более, чем на 50%, без малого достигнув 300 тысяч человек", – цитирует Азарова пресс-служба.
В этом году, по информации пресс-службы, самое серьезное внимание в работе комиссии было уделено вопросам совершенствования подходов к патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, роли культурного наследия в сохранении исторической памяти, противодействию попыткам фальсификации истории. В центре внимания также находятся вопросы сохранения материального культурного наследия и памятников воинской славы.
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