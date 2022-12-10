https://ria.ru/20221210/zamgenseka-1837663744.html

Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину

Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину - РИА Новости, 10.12.2022

Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину

Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют вооружение для украинского конфликта, следить, РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T00:49

2022-12-10T00:49

2022-12-10T01:02

в мире

идзуми накамицу

оон

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ООН, 10 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют вооружение для украинского конфликта, следить, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.Он назвала прошедшие девять месяцев разрушительными."Я также призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с передачей оружия (третьим сторонам). Я хочу еще раз повторить, что предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо для предотвращения разжигания конфликта и избежания создания угроз безопасности в регионе и за его пределами", - сказала Накамицу на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835720028.html

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в мире, идзуми накамицу, оон