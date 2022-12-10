Рейтинг@Mail.ru
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/zamgenseka-1837663744.html
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину - РИА Новости, 10.12.2022
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину
Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют вооружение для украинского конфликта, следить, РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T00:49
2022-12-10T01:02
в мире
идзуми накамицу
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321441_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b7986550f0435f41d3d99fda01c1cd7.jpg
ООН, 10 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют вооружение для украинского конфликта, следить, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.Он назвала прошедшие девять месяцев разрушительными."Я также призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с передачей оружия (третьим сторонам). Я хочу еще раз повторить, что предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо для предотвращения разжигания конфликта и избежания создания угроз безопасности в регионе и за его пределами", - сказала Накамицу на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835720028.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321441_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_24f68e7402a410eb523174fb6f8ca5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, идзуми накамицу, оон
В мире, Идзуми Накамицу, ООН
00:49 10.12.2022 (обновлено: 01:02 10.12.2022)
 
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину

Замгенсека ООН призвала страны, поставляющие оружие Киеву, следить за его поставками

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют вооружение для украинского конфликта, следить, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.
Он назвала прошедшие девять месяцев разрушительными.
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 20:31Специальная военная операция на Украине
Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный
"Я также призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с передачей оружия (третьим сторонам). Я хочу еще раз повторить, что предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо для предотвращения разжигания конфликта и избежания создания угроз безопасности в регионе и за его пределами", - сказала Накамицу на заседании СБ ООН.
 
В миреИдзуми НакамицуООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала