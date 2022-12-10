https://ria.ru/20221210/zamgenseka-1837663744.html
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину - РИА Новости, 10.12.2022
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину
Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют вооружение для украинского конфликта, следить, РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T00:49
2022-12-10T00:49
2022-12-10T01:02
в мире
идзуми накамицу
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321441_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b7986550f0435f41d3d99fda01c1cd7.jpg
ООН, 10 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют вооружение для украинского конфликта, следить, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.Он назвала прошедшие девять месяцев разрушительными."Я также призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с передачей оружия (третьим сторонам). Я хочу еще раз повторить, что предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо для предотвращения разжигания конфликта и избежания создания угроз безопасности в регионе и за его пределами", - сказала Накамицу на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835720028.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321441_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_24f68e7402a410eb523174fb6f8ca5c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идзуми накамицу, оон
В мире, Идзуми Накамицу, ООН
00:49 10.12.2022 (обновлено: 01:02 10.12.2022)
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину
Замгенсека ООН призвала страны, поставляющие оружие Киеву, следить за его поставками