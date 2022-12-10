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Полиция в Дрездене освободила двух заложников - РИА Новости, 10.12.2022
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Полиция в Дрездене освободила двух заложников
Полиция в Дрездене освободила двух заложников - РИА Новости, 10.12.2022
Полиция в Дрездене освободила двух заложников
Полиция в Дрездене завершила операцию по освобождению двух заложников, они невредимы и находятся под охраной, заявили правоохранители. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:01
2022-12-10T15:25
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Полиция в Дрездене завершила операцию по освобождению двух заложников, они невредимы и находятся под охраной, заявили правоохранители."Ситуация с захватом заложников в Дрездене разрешилась. Оба человека внешне невредимы и находятся под нашей охраной", - сообщила полиция федеральной земли Саксония в своём официальном канале в Twitter.Отмечается также, что опасности больше нет, а перекрытия в центре города сняты. Вместе с тем, торговая галерея Altmarkt остается по-прежнему закрытой.
https://ria.ru/20221210/drezden-1837730922.html
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в мире, дрезден, германия
В мире, Дрезден, Германия
15:01 10.12.2022 (обновлено: 15:25 10.12.2022)
 
Полиция в Дрездене освободила двух заложников

Полиция в Дрездене освободила двух заложников, они невредимы и находятся под охраной

© AFP 2022 / Jens SchlueterСпецназ немецкой полиции в центре Дрездена
Спецназ немецкой полиции в центре Дрездена - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / Jens Schlueter
Спецназ немецкой полиции в центре Дрездена
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Полиция в Дрездене завершила операцию по освобождению двух заложников, они невредимы и находятся под охраной, заявили правоохранители.
"Ситуация с захватом заложников в Дрездене разрешилась. Оба человека внешне невредимы и находятся под нашей охраной", - сообщила полиция федеральной земли Саксония в своём официальном канале в Twitter.
Отмечается также, что опасности больше нет, а перекрытия в центре города сняты. Вместе с тем, торговая галерея Altmarkt остается по-прежнему закрытой.
Спецназ немецкой полиции перед торговым центром Altmarkt-Galerie в центре Дрездена - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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В Дрездене задержали мужчину, устроившего стрельбу и взявшего заложников
 
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