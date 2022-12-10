https://ria.ru/20221210/zalozhniki-1837732258.html

Полиция в Дрездене освободила двух заложников

Полиция в Дрездене освободила двух заложников - РИА Новости, 10.12.2022

Полиция в Дрездене освободила двух заложников

Полиция в Дрездене завершила операцию по освобождению двух заложников, они невредимы и находятся под охраной, заявили правоохранители. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:01

2022-12-10T15:01

2022-12-10T15:25

в мире

дрезден

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837735870_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_84ed4b245a4c5dd038cde16a8ed5c0e5.jpg

БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Полиция в Дрездене завершила операцию по освобождению двух заложников, они невредимы и находятся под охраной, заявили правоохранители."Ситуация с захватом заложников в Дрездене разрешилась. Оба человека внешне невредимы и находятся под нашей охраной", - сообщила полиция федеральной земли Саксония в своём официальном канале в Twitter.Отмечается также, что опасности больше нет, а перекрытия в центре города сняты. Вместе с тем, торговая галерея Altmarkt остается по-прежнему закрытой.

https://ria.ru/20221210/drezden-1837730922.html

дрезден

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дрезден, германия