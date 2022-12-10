https://ria.ru/20221210/zalozhniki-1837732258.html
Полиция в Дрездене освободила двух заложников
Полиция в Дрездене освободила двух заложников - РИА Новости, 10.12.2022
Полиция в Дрездене освободила двух заложников
Полиция в Дрездене завершила операцию по освобождению двух заложников, они невредимы и находятся под охраной, заявили правоохранители. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:01
2022-12-10T15:01
2022-12-10T15:25
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Полиция в Дрездене завершила операцию по освобождению двух заложников, они невредимы и находятся под охраной, заявили правоохранители."Ситуация с захватом заложников в Дрездене разрешилась. Оба человека внешне невредимы и находятся под нашей охраной", - сообщила полиция федеральной земли Саксония в своём официальном канале в Twitter.Отмечается также, что опасности больше нет, а перекрытия в центре города сняты. Вместе с тем, торговая галерея Altmarkt остается по-прежнему закрытой.
https://ria.ru/20221210/drezden-1837730922.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дрезден, германия
В мире, Дрезден, Германия
15:01 10.12.2022 (обновлено: 15:25 10.12.2022)
Полиция в Дрездене освободила двух заложников
Полиция в Дрездене освободила двух заложников, они невредимы и находятся под охраной