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Япония окончательно фиксирует антироссийскую позицию, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2022
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Япония окончательно фиксирует антироссийскую позицию, считает эксперт
Япония окончательно фиксирует антироссийскую позицию, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2022
Япония окончательно фиксирует антироссийскую позицию, считает эксперт
Новая стратегия национальной безопасности Японии фактически фиксирует, что Россия становится геополитическим противником, заявил РИА Новости заведующий кафедрой РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:37
2022-12-10T12:37
в мире
япония
россия
дмитрий стрельцов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Японии фактически фиксирует, что Россия становится геополитическим противником, заявил РИА Новости заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ Дмитрий Стрельцов.Ранее японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что власти Японии в обновленной стратегии национальной безопасности планирует охарактеризовать Россию как "вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности".Стрельцов отметил, что в ранней редакции национальной безопасности Японии не было указания на военную угрозу от России, а сейчас оно уже недвусмысленное. Формулировка же о том, что РФ — это геополитический противник Японии, назрела давно."Эта формулировка назрела давно и давно обсуждается. Япония не только союзник США, но и член G7 и давно занимает антироссийскую позицию", - добавил эксперт. Кроме того, по его словам, действия Токио еще больше отдаляют и так невидимую в обозримом будущем перспективу заключения мирного договора."Диалог по мирному договору с Японией уже давно приостановлен, я не вижу позитивных подвижек к тому, что в будущем он будет возобновлен", - сказал Стрельцов.При этом, как считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов, данная формулировка в новой стратегии не переводит автоматически Россию в стан врагов Японии, но отношения ухудшаются стремительно, это может быть следующий шаг."К этому все шло: Япония перешла в отношении России к жестким характеристикам, которые ранее озвучивал премьер страны. РФ пока не перешла в разряд враждебных стран, но это следующий шаг", - сказал Панов РИА Новости.Ранее в МИД РФ заявляли, что Япония беспрекословно следует в русле антироссийского курса Запада.
https://ria.ru/20221210/oruzhie-1837683222.html
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в мире, япония, россия, дмитрий стрельцов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Япония, Россия, Дмитрий Стрельцов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:37 10.12.2022
 
Япония окончательно фиксирует антироссийскую позицию, считает эксперт

Завкафедрой МГИМО: в стратегии нацбезопасности Япония фиксирует антироссийскую позицию

© AP Photo / Koji SasaharaВетераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Японии фактически фиксирует, что Россия становится геополитическим противником, заявил РИА Новости заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ Дмитрий Стрельцов.
Ранее японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что власти Японии в обновленной стратегии национальной безопасности планирует охарактеризовать Россию как "вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности".
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Стрельцов отметил, что в ранней редакции национальной безопасности Японии не было указания на военную угрозу от России, а сейчас оно уже недвусмысленное. Формулировка же о том, что РФ — это геополитический противник Японии, назрела давно.
"Эта формулировка назрела давно и давно обсуждается. Япония не только союзник США, но и член G7 и давно занимает антироссийскую позицию", - добавил эксперт. Кроме того, по его словам, действия Токио еще больше отдаляют и так невидимую в обозримом будущем перспективу заключения мирного договора.
"Диалог по мирному договору с Японией уже давно приостановлен, я не вижу позитивных подвижек к тому, что в будущем он будет возобновлен", - сказал Стрельцов.
При этом, как считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов, данная формулировка в новой стратегии не переводит автоматически Россию в стан врагов Японии, но отношения ухудшаются стремительно, это может быть следующий шаг.
"К этому все шло: Япония перешла в отношении России к жестким характеристикам, которые ранее озвучивал премьер страны. РФ пока не перешла в разряд враждебных стран, но это следующий шаг", - сказал Панов РИА Новости.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Япония беспрекословно следует в русле антироссийского курса Запада.
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