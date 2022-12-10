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СМИ: Япония отведет новое место для России в стратегии нацбезопасности - РИА Новости, 10.12.2022
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СМИ: Япония отведет новое место для России в стратегии нацбезопасности
СМИ: Япония отведет новое место для России в стратегии нацбезопасности - РИА Новости, 10.12.2022
СМИ: Япония отведет новое место для России в стратегии нацбезопасности
Правительство Японии в обновленной стратегии национальной безопасности планирует охарактеризовать Россию как "вызывающую серьезные опасения в сфере... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T03:56
2022-12-10T04:21
в мире
россия
япония
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ТОКИО, 10 дек – РИА Новости. Правительство Японии в обновленной стратегии национальной безопасности планирует охарактеризовать Россию как "вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности", пишет газета "Асахи" со ссылкой на источники в правительственных кругах.Японский кабмин до конца 2022 года должен представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны. Не исключается, что обновленная стратегия национальной безопасности может быть одобрена уже в конце следующей недели.Вместе с этим, подчеркивает издание, в правящей Либерально-демократической партии существует мнение, что действия России необходимо считать "угрозой", а не "вызывающими опасения".В нынешней версии стратегии национальной безопасности Японии, которая была принята в 2013 году, прописана необходимость "продвижения сотрудничества во всех сферах и расширения японо-российских отношений в целом, что будет способствовать безопасности Японии".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821119329.html
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в мире, россия, япония
В мире, Россия, Япония
03:56 10.12.2022 (обновлено: 04:21 10.12.2022)
 
СМИ: Япония отведет новое место для России в стратегии нацбезопасности

"Асахи": в обновленной стратегии Россия будет "вызывать серьезные опасения"

© AP Photo / Eugene HoshikoПочетный караул сил самообороны Японии
Почетный караул сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Почетный караул сил самообороны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 дек – РИА Новости. Правительство Японии в обновленной стратегии национальной безопасности планирует охарактеризовать Россию как "вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности", пишет газета "Асахи" со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Японский кабмин до конца 2022 года должен представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны. Не исключается, что обновленная стратегия национальной безопасности может быть одобрена уже в конце следующей недели.
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Вместе с этим, подчеркивает издание, в правящей Либерально-демократической партии существует мнение, что действия России необходимо считать "угрозой", а не "вызывающими опасения".
В нынешней версии стратегии национальной безопасности Японии, которая была принята в 2013 году, прописана необходимость "продвижения сотрудничества во всех сферах и расширения японо-российских отношений в целом, что будет способствовать безопасности Японии".
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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