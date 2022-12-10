https://ria.ru/20221210/vzryv-1837694328.html

В гаражном кооперативе в Новосибирске взорвался газ

В гаражном кооперативе в Новосибирске взорвался газ - РИА Новости, 10.12.2022

В гаражном кооперативе в Новосибирске взорвался газ

Сразу десять капитальных гаражей оказались частично разрушены в субботу в результате разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, по... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:26

2022-12-10T10:26

2022-12-10T15:31

происшествия

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837709586_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_6cea3a1100226a3748930a6d398f87ff.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 дек — РИА Новости. Сразу десять капитальных гаражей оказались частично разрушены в субботу в результате разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, по предварительной информации, пострадавших нет."Днем в гаражном кооперативе Кировского района Новосибирска в результате разгерметизации газового баллона обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.Информация о происшествии поступила в 10:53 (6:53 мск). Пожарные установили, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона. Пожара после этого не возникло."По оперативной информации, всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется. В настоящее время продолжается разбор завалов, по предварительной информации, никто не пострадал", — сообщили в спасательном ведомстве.На месте происшествия работает оперативная группа и пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. Всего задействовано 40 человек и 12 единиц техники."Прокуратурой Новосибирской области организована проверка о хлопке газовоздушной смеси в гаражном кооперативе по улице Мира", — сообщает, в свою очередь, прокуратура. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20221210/pozhar-1837681599.html

https://ria.ru/20221209/vzryv-1837613429.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск