https://ria.ru/20221210/vzryv-1837694328.html
В гаражном кооперативе в Новосибирске взорвался газ
В гаражном кооперативе в Новосибирске взорвался газ - РИА Новости, 10.12.2022
В гаражном кооперативе в Новосибирске взорвался газ
Сразу десять капитальных гаражей оказались частично разрушены в субботу в результате разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, по... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:26
2022-12-10T10:26
2022-12-10T15:31
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 10 дек — РИА Новости. Сразу десять капитальных гаражей оказались частично разрушены в субботу в результате разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, по предварительной информации, пострадавших нет."Днем в гаражном кооперативе Кировского района Новосибирска в результате разгерметизации газового баллона обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.Информация о происшествии поступила в 10:53 (6:53 мск). Пожарные установили, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона. Пожара после этого не возникло."По оперативной информации, всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется. В настоящее время продолжается разбор завалов, по предварительной информации, никто не пострадал", — сообщили в спасательном ведомстве.На месте происшествия работает оперативная группа и пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. Всего задействовано 40 человек и 12 единиц техники."Прокуратурой Новосибирской области организована проверка о хлопке газовоздушной смеси в гаражном кооперативе по улице Мира", — сообщает, в свою очередь, прокуратура. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20221210/pozhar-1837681599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
10:26 10.12.2022 (обновлено: 15:31 10.12.2022)
В гаражном кооперативе в Новосибирске взорвался газ
В гаражном кооперативе в Новосибирске взорвался газ при разгерметизации баллона
НОВОСИБИРСК, 10 дек — РИА Новости.
Сразу десять капитальных гаражей оказались частично разрушены
в субботу в результате разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, по предварительной информации, пострадавших нет.
"Днем в гаражном кооперативе Кировского района
Новосибирска в результате разгерметизации газового баллона обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области
.
Информация о происшествии поступила в 10:53 (6:53 мск). Пожарные установили, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона. Пожара после этого не возникло.
"По оперативной информации, всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется. В настоящее время продолжается разбор завалов, по предварительной информации, никто не пострадал", — сообщили в спасательном ведомстве.
На месте происшествия работает оперативная группа и пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России
по Новосибирской области, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. Всего задействовано 40 человек и 12 единиц техники.
"Прокуратурой Новосибирской области организована проверка о хлопке газовоздушной смеси в гаражном кооперативе по улице Мира", — сообщает, в свою очередь, прокуратура. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования.