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Небензя заявил, что российский ВПК не нуждается в чьей-либо помощи
Небензя заявил, что российский ВПК не нуждается в чьей-либо помощи - РИА Новости, 10.12.2022
Небензя заявил, что российский ВПК не нуждается в чьей-либо помощи
Военно-промышленный комплекс России способен справиться со своими задачами и не нуждается в чьей-либо помощи, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T01:14
2022-12-10T01:14
2022-12-10T01:28
василий небензя
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Военно-промышленный комплекс России способен справиться со своими задачами и не нуждается в чьей-либо помощи, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.По его словам, на сегодняшнем заседании СБ ООН "бывшие западные партнеры" России "предсказуемо будут пытаться сместить акцент, например на необоснованные утверждения о якобы осуществляемых военных поставках из Ирана в Россию", которые и Москва, и Тегеран неоднократно опровергали."Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и ни в чьей помощи мы не нуждаемся", - сказал Небензя.Он отметил, что украинский ВПК практически не существует, за него работают ВПК западных стран.
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василий небензя, россия, иран, москва, оон
Василий Небензя, Россия, Иран, Москва, ООН
01:14 10.12.2022 (обновлено: 01:28 10.12.2022)
Небензя заявил, что российский ВПК не нуждается в чьей-либо помощи
Постпред Небензя: российский ВПК способен сам справиться со своими задачами