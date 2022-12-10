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Миллер подвел итоги визита в Турцию - РИА Новости, 10.12.2022
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Миллер подвел итоги визита в Турцию
Миллер подвел итоги визита в Турцию - РИА Новости, 10.12.2022
Миллер подвел итоги визита в Турцию
Глава "Газпрома" Алексей Миллер после визита в Турцию назвал главным итогом обсуждение проекта газового хаба в стране, его слова приведены в Telegram-канале... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:33
2022-12-10T18:43
алексей миллер
экономика
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
газпром
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер после визита в Турцию назвал главным итогом обсуждение проекта газового хаба в стране, его слова приведены в Telegram-канале компании.Как пишет "Газпром", отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Миллер сказал: "Конечно же, это газовый хаб".В пятницу "Газпром" сообщал, что глава компании обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания газового хаба в стране.Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников, представители Турции и России в пятницу в Анкаре планировали обсудить возможность получения более чем 25-процентной скидки на импортируемый российский газ. В прошлом месяце агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, в пятницу отметил, что переговоры Турции и России по газу постоянно ведутся, никаких проблем в этом процессе нет.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания турецкого газового хаба. Через этот хаб, в частности, Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837696514.html
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алексей миллер, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, газпром
Алексей Миллер, Экономика, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Газпром
13:33 10.12.2022 (обновлено: 18:43 10.12.2022)
 
Миллер подвел итоги визита в Турцию

Глава "Газпрома" Миллер назвал газовый хаб главным итогом встречи с Эрдоганом

© Фото : T.C. CumhurbaşkanlığıПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер после визита в Турцию назвал главным итогом обсуждение проекта газового хаба в стране, его слова приведены в Telegram-канале компании.
Как пишет "Газпром", отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Миллер сказал: "Конечно же, это газовый хаб".
В пятницу "Газпром" сообщал, что глава компании обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания газового хаба в стране.
Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников, представители Турции и России в пятницу в Анкаре планировали обсудить возможность получения более чем 25-процентной скидки на импортируемый российский газ. В прошлом месяце агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.
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Источник: Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, в пятницу отметил, что переговоры Турции и России по газу постоянно ведутся, никаких проблем в этом процессе нет.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания турецкого газового хаба. Через этот хаб, в частности, Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
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Алексей МиллерЭкономикаРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияГазпром
 
 
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