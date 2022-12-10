https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837718067.html

Миллер подвел итоги визита в Турцию

Миллер подвел итоги визита в Турцию - РИА Новости, 10.12.2022

Миллер подвел итоги визита в Турцию

Глава "Газпрома" Алексей Миллер после визита в Турцию назвал главным итогом обсуждение проекта газового хаба в стране, его слова приведены в Telegram-канале... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:33

2022-12-10T13:33

2022-12-10T18:43

алексей миллер

экономика

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

газпром

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер после визита в Турцию назвал главным итогом обсуждение проекта газового хаба в стране, его слова приведены в Telegram-канале компании.Как пишет "Газпром", отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Миллер сказал: "Конечно же, это газовый хаб".В пятницу "Газпром" сообщал, что глава компании обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания газового хаба в стране.Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников, представители Турции и России в пятницу в Анкаре планировали обсудить возможность получения более чем 25-процентной скидки на импортируемый российский газ. В прошлом месяце агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, в пятницу отметил, что переговоры Турции и России по газу постоянно ведутся, никаких проблем в этом процессе нет.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания турецкого газового хаба. Через этот хаб, в частности, Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837696514.html

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей миллер, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, газпром