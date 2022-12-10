https://ria.ru/20221210/tekhnika-1837673808.html

Подпольщик рассказал о переброске техники ВСУ вблизи Николаева

Подпольщик рассказал о переброске техники ВСУ вблизи Николаева - РИА Новости, 10.12.2022

Подпольщик рассказал о переброске техники ВСУ вблизи Николаева

Активистам удалось снять на железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Гвоздика" украинских войск, а РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T04:11

2022-12-10T04:11

2022-12-10T04:52

специальная военная операция на украине

одесса

николаев (украина)

бмп-2

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ДОНЕЦК 10 дек - РИА Новости. Активистам удалось снять на железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Гвоздика" украинских войск, а на улицах города – проходящую транзитом колонну БТР, соответствующие фотографии предоставил РИА Новости находящийся в Донецке координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев."Моя агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города… Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой", - рассказал он РИА Новости.На фотографии, снятой активистами николаевского подполья в центре города, отчетливо видна БМП-2, а также дым, исходящий — по данным авторов фото – от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке – состав железнодорожных платформ, на которых стоят 122-миллиметровые САУ "Гвоздика", можно насчитать как минимум 11 таких платформ. Самоходки сняты крупно, на них отчетливо видны желтые прямоугольники – отличительный знак украинских войск."Они идут большими объемами на платформах. Вероятнее всего, эта техника идет с Одессы, скорее всего, на Донбасс", - пояснил Лебедев.Он также напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, в связи с чем не исключил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда она поступила после повреждений во время попыток украинского наступления на херсонском направлении летом и осенью.

https://ria.ru/20220523/vooruzhenie-1790104867.html

одесса

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, николаев (украина), бмп-2