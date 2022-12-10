04:11 10.12.2022 (обновлено: 04:52 10.12.2022)
Подпольщик рассказал о переброске техники ВСУ вблизи Николаева
Подпольщик Лебедев: ВСУ перебрасывают через Николаев САУ "Гвоздика" и другую технику
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ на БМП
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ на БМП. Архивное фото
ДОНЕЦК 10 дек - РИА Новости. Активистам удалось снять на железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Гвоздика" украинских войск, а на улицах города – проходящую транзитом колонну БТР, соответствующие фотографии предоставил РИА Новости находящийся в Донецке координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Моя агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города… Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой", - рассказал он РИА Новости.
На фотографии, снятой активистами николаевского подполья в центре города, отчетливо видна БМП-2, а также дым, исходящий — по данным авторов фото – от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке – состав железнодорожных платформ, на которых стоят 122-миллиметровые САУ "Гвоздика", можно насчитать как минимум 11 таких платформ. Самоходки сняты крупно, на них отчетливо видны желтые прямоугольники – отличительный знак украинских войск.
"Они идут большими объемами на платформах. Вероятнее всего, эта техника идет с Одессы, скорее всего, на Донбасс", - пояснил Лебедев.
Он также напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, в связи с чем не исключил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда она поступила после повреждений во время попыток украинского наступления на херсонском направлении летом и осенью.