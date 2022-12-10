Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Сватово три ракеты из РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров