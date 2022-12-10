https://ria.ru/20221210/svatovo-1837673295.html

Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022

Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T04:03

2022-12-10T04:03

2022-12-10T04:03

специальная военная операция на украине

сватово

сша

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров

https://ria.ru/20221210/novopskov-1837661321.html

сватово

сша

луганская народная республика

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сватово, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin