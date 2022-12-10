https://ria.ru/20221210/su-25-1837746065.html

Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25

Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25 - РИА Новости, 10.12.2022

Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25

Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале кадры нанесения удара по украинской бронетехнике экипажами штурмовиков Су-25. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:41

2022-12-10T16:41

2022-12-10T19:05

специальная военная операция на украине

су-25

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837756213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07847833e914c12bab974aeb9001c890.png

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале кадры нанесения удара по украинской бронетехнике экипажами штурмовиков Су-25.В министерстве добавили, что после нанесения ударов экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837524722.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экипажи Су-25 наносят удары по бронетехнике украинских войск Экипажи Су-25 наносят удары по бронетехнике украинских войск 2022-12-10T16:41 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

су-25, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире