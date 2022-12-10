Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25 - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/su-25-1837746065.html
Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25
Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25 - РИА Новости, 10.12.2022
Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25
Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале кадры нанесения удара по украинской бронетехнике экипажами штурмовиков Су-25. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T16:41
2022-12-10T19:05
специальная военная операция на украине
су-25
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837756213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07847833e914c12bab974aeb9001c890.png
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале кадры нанесения удара по украинской бронетехнике экипажами штурмовиков Су-25.В министерстве добавили, что после нанесения ударов экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837524722.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экипажи Су-25 наносят удары по бронетехнике украинских войск
Экипажи Су-25 наносят удары по бронетехнике украинских войск
2022-12-10T16:41
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837756213_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_849b0fcdc873ad5df3cf50bb503c2697.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
су-25, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Су-25, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
16:41 10.12.2022 (обновлено: 19:05 10.12.2022)
 
Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25

Минобороны России показало видео нанесения ударов по бронетехнике ВСУ экипажами Су-25

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале кадры нанесения удара по украинской бронетехнике экипажами штурмовиков Су-25.
"Пилоты "Грачей" в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто. Вести огонь в таких условиях — еще сложнее", — следует из описания к видео.
В министерстве добавили, что после нанесения ударов экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:51Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеСу-25РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала