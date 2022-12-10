https://ria.ru/20221210/su-25-1837746065.html
Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25
Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25 - РИА Новости, 10.12.2022
Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25
Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале кадры нанесения удара по украинской бронетехнике экипажами штурмовиков Су-25. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T16:41
2022-12-10T16:41
2022-12-10T19:05
специальная военная операция на украине
су-25
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вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале кадры нанесения удара по украинской бронетехнике экипажами штурмовиков Су-25.В министерстве добавили, что после нанесения ударов экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837524722.html
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Экипажи Су-25 наносят удары по бронетехнике украинских войск
Экипажи Су-25 наносят удары по бронетехнике украинских войск
2022-12-10T16:41
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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су-25, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Су-25, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
16:41 10.12.2022 (обновлено: 19:05 10.12.2022)
Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25
Минобороны России показало видео нанесения ударов по бронетехнике ВСУ экипажами Су-25