https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837784069.html

Спецоперация, 10 декабря: Небензя о последствиях наведения оружия ВСУ

Спецоперация, 10 декабря: Небензя о последствиях наведения оружия ВСУ - РИА Новости, 10.12.2022

Спецоперация, 10 декабря: Небензя о последствиях наведения оружия ВСУ

Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя; российские военные... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T21:30

2022-12-10T21:30

2022-12-10T21:30

специальная военная операция на украине

василий небензя

алексей кулемзин (донецк)

владимир рогов

россия

сша

москва

оон

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя; российские военные сорвали атаки украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР, уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом направлении, сообщили в российском Минобороны.Ход операцииБеспилотные летательные аппараты в ДНР в настоящий момент полностью контролируют небо на некоторых участках фронта и фиксируют любые перемещения противника, рассказал РИА Новости офицер-танкист Народной Милиции ДНР с позывным "Кубок", который ведет работу на авдеевском направлении.Российские военнослужащие сорвали атаки украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ. Также, как заявили в ведомстве, ВС РФ уничтожили более 30 украинских боевиков и три пикапа на купянском направлении. Кроме того, также в МО сообщили, что российские военные сорвали две украинские контратаки в направлении Червонопоповки и Червоной ЛНР, уничтожено до 60 боевиков и три единицы техники.Ситуация на УкраинеОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одесской области Украины, тысячи абонентов остались без света, сообщили в городском совете Одессы. Также, как сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго", ситуация с энергоснабжением в Одесской области очень сложная, специалисты пытаются подать электропитание на объекты критической инфраструктуры.Новые территорииМирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка в пятницу вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка.Береговая линия Энергодара обстреливается из тяжелого вооружения украинскими войсками, зафиксировано не менее 15 прилетов снарядов 155-го калибра, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сотрудники силовых структур обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения "Крымская сотня"(подразделение "Правого сектора"*), сообщил РИА Новости представитель силового ведомства.Власти Запорожской области приняли решение о выдворении двух граждан за сотрудничество с властями Украины и за действия, дискредитирующие власти России, сообщил корреспондент РИА Новости.Международная обстановкаЗамгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны, которые поставляют вооружение для украинского конфликта, следить, чтобы оружие не попадало третьим сторонам. Он назвала прошедшие девять месяцев разрушительными.На заседании СБ ООН выступил также и постпред РФ при ООН Василий Небензя: он заявил, что военно-промышленный комплекс России способен справиться со своими задачами и не нуждается в чьей-либо помощи. Он также заявил, что участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.США пересмотрели свои оценки угрозы, исходящей от Москвы, в связи с событиями на Украине, и больше не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории, пишет британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне.Действия украинских военныхСостав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Гвоздика" украинских войск удалось снять активистам на железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева, а на улицах города – проходящую транзитом колонну БТР, соответствующие фотографии предоставил РИА Новости находящийся в Донецке координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.*Запрещенная в России экстремистская организация

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Наталья Макарова

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