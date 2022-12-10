https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837714856.html
Российские войска заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Российские войска заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.12.2022
Российские войска заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
В ходе наступления в направлении Красного Лимана российским военным удалось занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения, заявили в Минобороны. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:11
2022-12-10T13:11
2022-12-10T14:19
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В ходе наступления в направлении Красного Лимана российским военным удалось занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения, заявили в Минобороны."На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, огнем артиллерии с поддержкой пехоты сорваны две контратаки украинских военных у населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва под Луганском. Убиты до 60 человек, подбиты одна БМП и два бронеавтомобиля.На Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Синькова и Кисловка под Харьковом, ВСУ понесли потери более 30 человек убитыми, на Донецком — более 50 человек.Вдобавок в районе Торского под Донецком уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36, а вблизи Северска поражены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны. Во время боевых действий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых эти регионы приняли в состав Федерации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:11 10.12.2022 (обновлено: 14:19 10.12.2022)
Российские войска заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Минобороны России сообщило, что ВС заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении