https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837524722.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:51
2022-12-10T15:51
2022-12-10T16:02
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
спецоперация
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области и продолжили выдавливать вражеские подразделения из укрепрайонов под Артемовском, Авдеевкой и Марьинкой. Украинская армия потеряла на всех участках фронта более 180 военнослужащих.Параллельно ликвидированы шесть пунктов управления, 92 артиллерийских расчета, 197 районов скопления живой силы и техники, две боевые машины РСЗО "Град". Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотников, 392 зенитных ракетных комплекса, 926 реактивных систем залпового огня, 7049 танков и других бронемашин, 3672 орудия полевой артиллерии и 7534 единицы автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, спецоперация, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 декабря 2022 года
За минувшие сутки российские войска отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области и продолжили выдавливать вражеские подразделения из укрепрайонов под Артемовском, Авдеевкой и Марьинкой. Украинская армия потеряла на всех участках фронта более 180 военнослужащих.
Параллельно ликвидированы шесть пунктов управления, 92 артиллерийских расчета, 197 районов скопления живой силы и техники, две боевые машины РСЗО "Град". Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотников, 392 зенитных ракетных комплекса, 926 реактивных систем залпового огня, 7049 танков и других бронемашин, 3672 орудия полевой артиллерии и 7534 единицы автомобильной техники.