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Сильный снег в Москве будет идти еще пять часов - РИА Новости, 10.12.2022
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Сильный снег в Москве будет идти еще пять часов
Сильный снег в Москве будет идти еще пять часов - РИА Новости, 10.12.2022
Сильный снег в Москве будет идти еще пять часов
За субботний день в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков, сильный снег в будет идти еще 3-5 часов, после чего существенно ослабеет, сообщил ведущий... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T21:54
2022-12-10T21:54
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За субботний день в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков, сильный снег в будет идти еще 3-5 часов, после чего существенно ослабеет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что по Московской области осадков выпало от 4-5 миллиметров в северных районах и до 11 миллиметров на западе."Сильный снег в Москве будет идти еще в течение 3-5 часов, после чего существенно ослабеет", - добавил Леус.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
21:54 10.12.2022
 
Сильный снег в Москве будет идти еще пять часов

Синоптик Леус: 10 декабря Москве выпало от шести до девяти миллиметров осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За субботний день в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков, сильный снег в будет идти еще 3-5 часов, после чего существенно ослабеет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"За субботний день в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков, на базовой метеостанции Москвы ВДНХ в осадкомеры попало 8 миллиметров небесной влаги. В новой Москве отмечено выпадение 12 миллиметров осадков", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что по Московской области осадков выпало от 4-5 миллиметров в северных районах и до 11 миллиметров на западе.
"Сильный снег в Москве будет идти еще в течение 3-5 часов, после чего существенно ослабеет", - добавил Леус.
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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