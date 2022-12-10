https://ria.ru/20221210/snegopad-1837786520.html

Сильный снег в Москве будет идти еще пять часов

Сильный снег в Москве будет идти еще пять часов - РИА Новости, 10.12.2022

Сильный снег в Москве будет идти еще пять часов

За субботний день в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков, сильный снег в будет идти еще 3-5 часов, после чего существенно ослабеет, сообщил ведущий... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T21:54

2022-12-10T21:54

2022-12-10T21:54

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За субботний день в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков, сильный снег в будет идти еще 3-5 часов, после чего существенно ослабеет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что по Московской области осадков выпало от 4-5 миллиметров в северных районах и до 11 миллиметров на западе."Сильный снег в Москве будет идти еще в течение 3-5 часов, после чего существенно ослабеет", - добавил Леус.

https://ria.ru/20221210/snegopad-1837757094.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)