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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 10.12.2022
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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 10.12.2022
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:25
2022-12-10T10:25
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москва
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в столице в выходные и понедельник ожидается снег, местами мокрый, гололед, снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - говорится в сообщении.Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы."Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей."Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
https://realty.ria.ru/20221209/peterburg-1837417877.html
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москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы
10:25 10.12.2022
 
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМужчины выгуливают собак во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Мужчины выгуливают собак во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мужчины выгуливают собак во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, в столице в выходные и понедельник ожидается снег, местами мокрый, гололед, снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - говорится в сообщении.
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Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы.
"Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
"Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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