https://ria.ru/20221210/sneg-1837694177.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 10.12.2022

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:25

2022-12-10T10:25

2022-12-10T10:25

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москва

петр бирюков

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в столице в выходные и понедельник ожидается снег, местами мокрый, гололед, снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - говорится в сообщении.Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы."Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей."Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

https://realty.ria.ru/20221209/peterburg-1837417877.html

https://ria.ru/20221209/pogoda-1837529916.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы