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Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму - РИА Новости, 10.12.2022
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Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму
Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму - РИА Новости, 10.12.2022
Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму
Стремление купить понравившийся товар по минимальной цене свойственно каждому, но есть люди, для которых это входит в привычку и становится своего рода хобби,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T01:16
2022-12-10T01:16
общество
рэу имени г. в. плеханова
новый год
скидки
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Стремление купить понравившийся товар по минимальной цене свойственно каждому, но есть люди, для которых это входит в привычку и становится своего рода хобби, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.Чтобы узнать о возможных скидках, такие люди подписываются на рассылку с сайтов, занимаются поиском новостей о текущих акциях в определенных тематических группах в соцсетях, а также пользуются "сарафанным радио", заявила эксперт. Кроме того, такие "охотники за выгодой" отмечают, что, если на какой-то товар уже была скидка, есть высокая вероятность, что через какое-то время она вновь появится.Однако Казанцева напомнила о риске в погоне за скидками потратить больше, чем планировалось, под влиянием азарта. Главное – вовремя остановиться, заключила она.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, новый год, скидки
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Новый год, Скидки
01:16 10.12.2022
 
Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму

Доцент Казанцева предупредила об опасности привычке покупать товары со скидкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Стремление купить понравившийся товар по минимальной цене свойственно каждому, но есть люди, для которых это входит в привычку и становится своего рода хобби, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.
Чтобы узнать о возможных скидках, такие люди подписываются на рассылку с сайтов, занимаются поиском новостей о текущих акциях в определенных тематических группах в соцсетях, а также пользуются "сарафанным радио", заявила эксперт. Кроме того, такие "охотники за выгодой" отмечают, что, если на какой-то товар уже была скидка, есть высокая вероятность, что через какое-то время она вновь появится.
Семья в супермаркете - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 11:43Сказано в эфире
"Привлечение покупателей". В российские магазины вернулись скидки
Однако Казанцева напомнила о риске в погоне за скидками потратить больше, чем планировалось, под влиянием азарта. Главное – вовремя остановиться, заключила она.
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаНовый годСкидки
 
 
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