https://ria.ru/20221210/skidki-1837663400.html

Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму

Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму - РИА Новости, 10.12.2022

Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму

Стремление купить понравившийся товар по минимальной цене свойственно каждому, но есть люди, для которых это входит в привычку и становится своего рода хобби,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T01:16

2022-12-10T01:16

2022-12-10T01:16

общество

рэу имени г. в. плеханова

новый год

скидки

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Стремление купить понравившийся товар по минимальной цене свойственно каждому, но есть люди, для которых это входит в привычку и становится своего рода хобби, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.Чтобы узнать о возможных скидках, такие люди подписываются на рассылку с сайтов, занимаются поиском новостей о текущих акциях в определенных тематических группах в соцсетях, а также пользуются "сарафанным радио", заявила эксперт. Кроме того, такие "охотники за выгодой" отмечают, что, если на какой-то товар уже была скидка, есть высокая вероятность, что через какое-то время она вновь появится.Однако Казанцева напомнила о риске в погоне за скидками потратить больше, чем планировалось, под влиянием азарта. Главное – вовремя остановиться, заключила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20221129/skidki-1834960903.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, рэу имени г. в. плеханова, новый год, скидки