https://ria.ru/20221210/skidki-1837663400.html
Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму
Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму - РИА Новости, 10.12.2022
Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму
Стремление купить понравившийся товар по минимальной цене свойственно каждому, но есть люди, для которых это входит в привычку и становится своего рода хобби,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T01:16
2022-12-10T01:16
2022-12-10T01:16
общество
рэу имени г. в. плеханова
новый год
скидки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152741/60/1527416038_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_1772f4bc8a625040f4b700e8500b1bfb.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Стремление купить понравившийся товар по минимальной цене свойственно каждому, но есть люди, для которых это входит в привычку и становится своего рода хобби, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.Чтобы узнать о возможных скидках, такие люди подписываются на рассылку с сайтов, занимаются поиском новостей о текущих акциях в определенных тематических группах в соцсетях, а также пользуются "сарафанным радио", заявила эксперт. Кроме того, такие "охотники за выгодой" отмечают, что, если на какой-то товар уже была скидка, есть высокая вероятность, что через какое-то время она вновь появится.Однако Казанцева напомнила о риске в погоне за скидками потратить больше, чем планировалось, под влиянием азарта. Главное – вовремя остановиться, заключила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20221129/skidki-1834960903.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152741/60/1527416038_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_afecbe4df649bac132923bf6ad01373a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рэу имени г. в. плеханова, новый год, скидки
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Новый год, Скидки
Названы способы, которые помогают экономить на скидках по-максимуму
Доцент Казанцева предупредила об опасности привычке покупать товары со скидкой