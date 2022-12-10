https://ria.ru/20221210/sanktsii-1837673945.html
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США - РИА Новости, 10.12.2022
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США
Новые санкции США против России нацелены на очернение "неугодных" и проведение искусственных разделительных линий между "истинными демократиями" и... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T04:17
2022-12-10T04:17
2022-12-10T05:17
элла памфилова
россия
вашингтон (штат)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1920x0_80_0_0_88a6d39332399bee430720b510877a77.jpg
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Новые санкции США против России нацелены на очернение "неугодных" и проведение искусственных разделительных линий между "истинными демократиями" и "автократиями", заявило посольство в Вашингтоне.Цели подобных шагов, как отметили дипломаты, очевидны — попытаться оказать давление, провести искусственные разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями". "Вашингтон не унимается в своем стремлении "наказать" Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах", - добавили в посольстве.В дипмиссии также отметили, что Вашингтон "использует правочеловеческую ширму", стремясь побудить другие государства скорректировать свою внешнюю политику под "якобы единственное верные лекала коллективного Запада"."Одиозный "Глобальный акт Магнитского" — лишь очередная крапленая карта в колоде Белого дома, используемая для неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - заключили дипломаты.Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против более 40 физических и юридических лиц из 9 стран мира за якобы причастность к коррупции и нарушениям прав человека. В данный список попали представители России, Гватемалы, КНДР, Мали, Гвинеи, Ирана, Сальвадора, Китая и Филиппин. В частности, ограничения затронули ЦИК России и 15 ее членов, включая председателя избиркома Эллу Памфилову.
https://radiosputnik.ria.ru/20221209/pamfilova-1837601189.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_377:0:1622:934_1920x0_80_0_0_54e39dc28c8822b65a4a80e96adae266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, россия, вашингтон (штат), сша
Элла Памфилова, Россия, Вашингтон (штат), США
04:17 10.12.2022 (обновлено: 05:17 10.12.2022)
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США
Посольство России: новые санкции США против Москвы нацелены на очернение "неугодных"
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Новые санкции США против России нацелены на очернение "неугодных" и проведение искусственных разделительных линий между "истинными демократиями" и "автократиями", заявило посольство в Вашингтоне.
"Новые санкции против российских физических и юридических лиц - не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение "неугодных" путем навешивания ярлыков "нарушителей прав человека", - заявили в дипмиссии.
Цели подобных шагов, как отметили дипломаты, очевидны — попытаться оказать давление, провести искусственные разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями". "Вашингтон не унимается в своем стремлении "наказать" Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах", - добавили в посольстве.
В дипмиссии также отметили, что Вашингтон "использует правочеловеческую ширму", стремясь побудить другие государства скорректировать свою внешнюю политику под "якобы единственное верные лекала коллективного Запада".
"Одиозный "Глобальный акт Магнитского" — лишь очередная крапленая карта в колоде Белого дома, используемая для неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - заключили дипломаты.
Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против более 40 физических и юридических лиц из 9 стран мира за якобы причастность к коррупции и нарушениям прав человека. В данный список попали представители России, Гватемалы
, КНДР, Мали
, Гвинеи
, Ирана
, Сальвадора
, Китая
и Филиппин
. В частности, ограничения затронули ЦИК России и 15 ее членов, включая председателя избиркома Эллу Памфилову
.