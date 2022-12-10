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Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США - РИА Новости, 10.12.2022
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Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США - РИА Новости, 10.12.2022
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США
Новые санкции США против России нацелены на очернение "неугодных" и проведение искусственных разделительных линий между "истинными демократиями" и... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T04:17
2022-12-10T05:17
элла памфилова
россия
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Новые санкции США против России нацелены на очернение "неугодных" и проведение искусственных разделительных линий между "истинными демократиями" и "автократиями", заявило посольство в Вашингтоне.Цели подобных шагов, как отметили дипломаты, очевидны — попытаться оказать давление, провести искусственные разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями". "Вашингтон не унимается в своем стремлении "наказать" Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах", - добавили в посольстве.В дипмиссии также отметили, что Вашингтон "использует правочеловеческую ширму", стремясь побудить другие государства скорректировать свою внешнюю политику под "якобы единственное верные лекала коллективного Запада"."Одиозный "Глобальный акт Магнитского" — лишь очередная крапленая карта в колоде Белого дома, используемая для неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - заключили дипломаты.Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против более 40 физических и юридических лиц из 9 стран мира за якобы причастность к коррупции и нарушениям прав человека. В данный список попали представители России, Гватемалы, КНДР, Мали, Гвинеи, Ирана, Сальвадора, Китая и Филиппин. В частности, ограничения затронули ЦИК России и 15 ее членов, включая председателя избиркома Эллу Памфилову.
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элла памфилова, россия, вашингтон (штат), сша
Элла Памфилова, Россия, Вашингтон (штат), США
04:17 10.12.2022 (обновлено: 05:17 10.12.2022)
 
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США

Посольство России: новые санкции США против Москвы нацелены на очернение "неугодных"

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Новые санкции США против России нацелены на очернение "неугодных" и проведение искусственных разделительных линий между "истинными демократиями" и "автократиями", заявило посольство в Вашингтоне.

"Новые санкции против российских физических и юридических лиц - не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение "неугодных" путем навешивания ярлыков "нарушителей прав человека", - заявили в дипмиссии.

Цели подобных шагов, как отметили дипломаты, очевидны — попытаться оказать давление, провести искусственные разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями". "Вашингтон не унимается в своем стремлении "наказать" Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах", - добавили в посольстве.
В дипмиссии также отметили, что Вашингтон "использует правочеловеческую ширму", стремясь побудить другие государства скорректировать свою внешнюю политику под "якобы единственное верные лекала коллективного Запада".
"Одиозный "Глобальный акт Магнитского" — лишь очередная крапленая карта в колоде Белого дома, используемая для неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - заключили дипломаты.
Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против более 40 физических и юридических лиц из 9 стран мира за якобы причастность к коррупции и нарушениям прав человека. В данный список попали представители России, Гватемалы, КНДР, Мали, Гвинеи, Ирана, Сальвадора, Китая и Филиппин. В частности, ограничения затронули ЦИК России и 15 ее членов, включая председателя избиркома Эллу Памфилову.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 18:55В мире
США ввели персональные санкции в отношении главы ЦИК РФ Памфиловой
 
Элла ПамфиловаРоссияВашингтон (штат)США
 
 
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