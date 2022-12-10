https://ria.ru/20221210/sanktsii-1837673945.html

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США - РИА Новости, 10.12.2022

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США

Новые санкции США против России нацелены на очернение "неугодных" и проведение искусственных разделительных линий между "истинными демократиями" и... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T04:17

2022-12-10T04:17

2022-12-10T05:17

элла памфилова

россия

вашингтон (штат)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1920x0_80_0_0_88a6d39332399bee430720b510877a77.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Новые санкции США против России нацелены на очернение "неугодных" и проведение искусственных разделительных линий между "истинными демократиями" и "автократиями", заявило посольство в Вашингтоне.Цели подобных шагов, как отметили дипломаты, очевидны — попытаться оказать давление, провести искусственные разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями". "Вашингтон не унимается в своем стремлении "наказать" Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах", - добавили в посольстве.В дипмиссии также отметили, что Вашингтон "использует правочеловеческую ширму", стремясь побудить другие государства скорректировать свою внешнюю политику под "якобы единственное верные лекала коллективного Запада"."Одиозный "Глобальный акт Магнитского" — лишь очередная крапленая карта в колоде Белого дома, используемая для неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - заключили дипломаты.Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против более 40 физических и юридических лиц из 9 стран мира за якобы причастность к коррупции и нарушениям прав человека. В данный список попали представители России, Гватемалы, КНДР, Мали, Гвинеи, Ирана, Сальвадора, Китая и Филиппин. В частности, ограничения затронули ЦИК России и 15 ее членов, включая председателя избиркома Эллу Памфилову.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/pamfilova-1837601189.html

россия

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

элла памфилова, россия, вашингтон (штат), сша