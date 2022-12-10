В РПЦ назвали "доказательства", найденные СБУ против УПЦ, смешными
В РПЦ сочли смешными "доказательства", найденные СБУ против Украинской православной церкви
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Доказательства "антиукраинской деятельности", найденные СБУ в Украинской православной церкви, смешны и говорят только о ее невиновности, заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, не так просто выгнать монахов Киево-Печерской Лавры и отдать ее раскольникам, ведь Лавра – это великая святыня для многих народов.
"Киево-Печерская лавра в глазах украинцев не сделала ничего такого, что объясняло бы попытки СБУ устраивать там обыски, "маски-шоу", фактически издеваться над монахами и нарушать строй церковной жизни. Чтобы такие действия оправдать, украинские власти должны что-то придумать. Для этого они (украинские власти – ред.) и публикуют, что они там что-то нашли, какое-то послание патриарха в архиве Лавры или другого монастыря. Но это все смешные "доказательства". Они свидетельствуют, что церковь на Украине не в чем не виновата", - сказал Кипшидзе в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что, по его мнению, давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом спецоперации. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.