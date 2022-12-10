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В РПЦ назвали "доказательства", найденные СБУ против УПЦ, смешными - РИА Новости, 10.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221210/rpts-1837747816.html
В РПЦ назвали "доказательства", найденные СБУ против УПЦ, смешными
В РПЦ назвали "доказательства", найденные СБУ против УПЦ, смешными - РИА Новости, 10.12.2022
В РПЦ назвали "доказательства", найденные СБУ против УПЦ, смешными
Доказательства "антиукраинской деятельности", найденные СБУ в Украинской православной церкви, смешны и говорят только о ее невиновности, заявил зампредседателя... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T16:53
2022-12-10T16:53
религия
вахтанг кипшидзе
владимир легойда
петр порошенко
украина
ровненская область
служба безопасности украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Доказательства "антиукраинской деятельности", найденные СБУ в Украинской православной церкви, смешны и говорят только о ее невиновности, заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.По его словам, не так просто выгнать монахов Киево-Печерской Лавры и отдать ее раскольникам, ведь Лавра – это великая святыня для многих народов."Киево-Печерская лавра в глазах украинцев не сделала ничего такого, что объясняло бы попытки СБУ устраивать там обыски, "маски-шоу", фактически издеваться над монахами и нарушать строй церковной жизни. Чтобы такие действия оправдать, украинские власти должны что-то придумать. Для этого они (украинские власти – ред.) и публикуют, что они там что-то нашли, какое-то послание патриарха в архиве Лавры или другого монастыря. Но это все смешные "доказательства". Они свидетельствуют, что церковь на Украине не в чем не виновата", - сказал Кипшидзе в эфире телеканала "Россия 24".Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что, по его мнению, давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом спецоперации. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
https://ria.ru/20221210/upts-1837714573.html
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вахтанг кипшидзе, владимир легойда, петр порошенко, украина, ровненская область, служба безопасности украины, украинская православная церковь, московский патриархат
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Владимир Легойда, Петр Порошенко, Украина, Ровненская область, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Московский Патриархат
16:53 10.12.2022
 
В РПЦ назвали "доказательства", найденные СБУ против УПЦ, смешными

В РПЦ сочли смешными "доказательства", найденные СБУ против Украинской православной церкви

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Доказательства "антиукраинской деятельности", найденные СБУ в Украинской православной церкви, смешны и говорят только о ее невиновности, заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, не так просто выгнать монахов Киево-Печерской Лавры и отдать ее раскольникам, ведь Лавра – это великая святыня для многих народов.
Академия СБУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 13:09
СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности"
"Киево-Печерская лавра в глазах украинцев не сделала ничего такого, что объясняло бы попытки СБУ устраивать там обыски, "маски-шоу", фактически издеваться над монахами и нарушать строй церковной жизни. Чтобы такие действия оправдать, украинские власти должны что-то придумать. Для этого они (украинские власти – ред.) и публикуют, что они там что-то нашли, какое-то послание патриарха в архиве Лавры или другого монастыря. Но это все смешные "доказательства". Они свидетельствуют, что церковь на Украине не в чем не виновата", - сказал Кипшидзе в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что, по его мнению, давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 17:34Религия
Иерарх УПЦ заявил, что сотрудники СБУ подбросили монахиням флаг Новороссии
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом спецоперации. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Сотрудники СБУ во время обысков в Свято-Покровском кафедральном соборе Борисполя. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 10:50
СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области
 
РелигияВахтанг КипшидзеВладимир ЛегойдаПетр ПорошенкоУкраинаРовненская областьСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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