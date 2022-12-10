Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым
Посол в Германии: Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны.
"Действительно, федеральное правительство (ФРГ) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем", - сказал Павлош в интервью немецкой газете Welt.
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По его словам, Польша в результате войны потеряла треть своего населения. Кроме того, в послевоенный период не было договора, который бы окончательно урегулировал требования о репарациях.
Дипломат также отметил, что "было бы легкомысленно полагать, что проблема просто исчезнет после выборов 2023 года".
"Не забывайте, что у этого требования есть большая общественная поддержка. Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме", - сказал посол.
Говоря об Украине, Павлош заявил, что в Варшаве задаются вопросом, почему страны с большим экономическим потенциалом, чем у Польши, не оказывают Киеву больше помощи. По его словам, Германия "упустила возможность действовать на ранней стадии", но сейчас "прилагает все усилия, чтобы наверстать упущенное", что Польша оценивает положительно.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.