https://ria.ru/20221210/reparatsii-1837752766.html

Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым

Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым - РИА Новости, 10.12.2022

Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым

Новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный стране в годы... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:28

2022-12-10T17:28

2022-12-10T17:28

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны."Действительно, федеральное правительство (ФРГ) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем", - сказал Павлош в интервью немецкой газете Welt.По его словам, Польша в результате войны потеряла треть своего населения. Кроме того, в послевоенный период не было договора, который бы окончательно урегулировал требования о репарациях.Дипломат также отметил, что "было бы легкомысленно полагать, что проблема просто исчезнет после выборов 2023 года"."Не забывайте, что у этого требования есть большая общественная поддержка. Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме", - сказал посол.Говоря об Украине, Павлош заявил, что в Варшаве задаются вопросом, почему страны с большим экономическим потенциалом, чем у Польши, не оказывают Киеву больше помощи. По его словам, Германия "упустила возможность действовать на ранней стадии", но сейчас "прилагает все усилия, чтобы наверстать упущенное", что Польша оценивает положительно.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20221209/polsha-1837367321.html

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837510161.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, германия, берлин (город), welt