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Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым - РИА Новости, 10.12.2022
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Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым
Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым - РИА Новости, 10.12.2022
Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым
Новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный стране в годы... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:28
2022-12-10T17:28
в мире
польша
германия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны."Действительно, федеральное правительство (ФРГ) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем", - сказал Павлош в интервью немецкой газете Welt.По его словам, Польша в результате войны потеряла треть своего населения. Кроме того, в послевоенный период не было договора, который бы окончательно урегулировал требования о репарациях.Дипломат также отметил, что "было бы легкомысленно полагать, что проблема просто исчезнет после выборов 2023 года"."Не забывайте, что у этого требования есть большая общественная поддержка. Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме", - сказал посол.Говоря об Украине, Павлош заявил, что в Варшаве задаются вопросом, почему страны с большим экономическим потенциалом, чем у Польши, не оказывают Киеву больше помощи. По его словам, Германия "упустила возможность действовать на ранней стадии", но сейчас "прилагает все усилия, чтобы наверстать упущенное", что Польша оценивает положительно.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221209/polsha-1837367321.html
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837510161.html
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в мире, польша, германия, берлин (город), welt
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Welt
17:28 10.12.2022
 
Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым

Посол в Германии: Польша не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны.
"Действительно, федеральное правительство (ФРГ) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем", - сказал Павлош в интервью немецкой газете Welt.
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По его словам, Польша в результате войны потеряла треть своего населения. Кроме того, в послевоенный период не было договора, который бы окончательно урегулировал требования о репарациях.
Дипломат также отметил, что "было бы легкомысленно полагать, что проблема просто исчезнет после выборов 2023 года".
"Не забывайте, что у этого требования есть большая общественная поддержка. Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме", - сказал посол.
Говоря об Украине, Павлош заявил, что в Варшаве задаются вопросом, почему страны с большим экономическим потенциалом, чем у Польши, не оказывают Киеву больше помощи. По его словам, Германия "упустила возможность действовать на ранней стадии", но сейчас "прилагает все усилия, чтобы наверстать упущенное", что Польша оценивает положительно.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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