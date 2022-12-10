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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве - РИА Новости, 10.12.2022
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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве - РИА Новости, 10.12.2022
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов в ночь на воскресенье, сообщается на сайте столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T23:44
2022-12-10T23:44
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов в ночь на воскресенье, сообщается на сайте столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23.00 10 декабря до 09.00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", - говорится в сообщении.Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
23:44 10.12.2022
 
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега, гололеда и снежных заносов в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов в ночь на воскресенье, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23.00 10 декабря до 09.00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", - говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 21:54
Сильный снег в Москве будет идти еще пять часов
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПогода
 
 
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