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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве - РИА Новости, 10.12.2022
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов в ночь на воскресенье, сообщается на сайте столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T23:44
2022-12-10T23:44
2022-12-10T23:44
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов в ночь на воскресенье, сообщается на сайте столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23.00 10 декабря до 09.00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", - говорится в сообщении.Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.
https://ria.ru/20221210/snegopad-1837786520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега, гололеда и снежных заносов в Москве