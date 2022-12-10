https://ria.ru/20221210/preduprezhdenie-1837795354.html

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве - РИА Новости, 10.12.2022

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве

Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов в ночь на воскресенье, сообщается на сайте столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T23:44

2022-12-10T23:44

2022-12-10T23:44

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов в ночь на воскресенье, сообщается на сайте столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23.00 10 декабря до 09.00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", - говорится в сообщении.Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.

https://ria.ru/20221210/snegopad-1837786520.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода