https://ria.ru/20221210/prava-1837198918.html

День прав человека

День прав человека - РИА Новости, 10.12.2022

День прав человека

Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека (Human Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T02:03

2022-12-10T02:03

2022-12-10T02:03

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Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека (Human Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года Днем прав человека. Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.Всеобщую декларацию прав человека переводят чаще, чем любой документ в мире – ее текст существует более чем на 500 языках. Хотя Декларация не является обязательным к соблюдению документом, она способствовала введению более 60 инструментов в области прав человека, сформировавших единый международный стандарт в данной сфере.16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, вступившие в силу в 1976 году. Заключенные под эгидой ООН четыре международных документа (Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и политических правах; Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических правах) составляют Международный билль о правах человека (International bill of human rights). На основе этих международных документов Совет безопасности ООН может применять принудительные санкции против режимов, допускающих явные нарушения прав человека.Ведущей структурой ООН в области прав человека является Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам человека).С 17 октября 2022 года пост Верховного комиссара ООН по правам человека занимает Фолькер Тюрк.Верховный комиссар и Управление наделены мандатом с целью раскрытия случаев нарушения прав человека по всему миру, помощи в разработке стандартов для оценки прогресса в области прав человека во всем мире, проведении мероприятий исследовательского, просветительского и информационного характера для повышения осведомленности и участия международного сообщества и общественности в правозащитной деятельности. Путем присутствия на местах Управление помогает предотвращать нарушения, разрешать ситуации, которые могут привести к конфликту, осуществляет мониторинг и анализ для принятия решений и планов развития, обеспечивает юридическое консультирование тысячам людей.Совет по правам человека ООН – межправительственный орган системы ООН. Был создан в марте 2006 года на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.В него входят 47 стран, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года.Всеобщий уровень сотрудничества государств в области прав человека дополняется региональным, что позволяет учитывать политические, исторические, культурные, экономические особенности региона и отражать это в принимаемых документах. К ним, в частности, относятся Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950), Европейская социальная хартия (1961), Американская конвенция о правах человека (1969), Африканская хартия прав человека и народов (1981) Арабская хартия о правах человека (1994). Права человека в области образования, культуры, науки предусмотрены в конвенциях, принятых в рамках ЮНЕСКО. В частности, 14 декабря 1960 года была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Такой дискриминацией является всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение, цель или следствие которого состоят в уничтожении или нарушении равенства отношений в области образования, проводимых по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения. Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были выделены в особую категорию. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Конвенция содержит 54 статьи, учитывающие практически все, что касается жизни и положения ребенка в обществе. Документ, в частности, включает требования, обеспечивающие выживание детей, их развитие, защиту, доступ к медицинской помощи, образованию, обеспечению участия в жизни социума. В 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека, которой награждаются те, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека. Эта премия присуждается раз в пять лет, начиная с 1968 года. Среди предыдущих лауреатов – Джимми Картер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Элеонора Рузвельт. В 2018 году премия была присуждена активисткам Ребеке Гуйми из Танзании, Асме Джахангир из Пакистана (посмертно), Жоэнии Вапичане из Бразилии, а также ирландской организации Front Line Defenders. Они удостоились этой престижной награды за свою деятельность по защите прав женщин, коренных народов и правозащитников. В 2022 году тема Дня прав человека: "Достоинство, свобода и справедливость для всех".В течение 2023 года ООН будет проводить кампанию, посвященную 75-летию Всеобщей декларации прав человека, которое будет отмечаться 10 декабря 2023 года.За десятилетия, прошедшие после принятия Всеобщей декларации прав человека (1948), права человека стали более признанными и гарантированными во всем мире. Всеобщая декларация прав человека послужила основой для расширяющейся системы защиты прав человека, которая сегодня направлена также на уязвимые группы, как лица с ограниченными возможностями, коренные народы и мигранты.В ООН отмечают, что "в то время как мир сталкивается с новыми и текущими вызовами – пандемиями, конфликтами, растущим неравенством, морально обанкротившейся глобальной финансовой системой, расизмом, изменением климата – ценности и права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, служат ориентирами для коллективных действий, которые никого не оставляют позади".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

танзания

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, танзания, оон, юнеско, пакистан, бразилия, нельсон мандела, мартин лютер кинг, день прав человека