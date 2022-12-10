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В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди

В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди - РИА Новости, 10.12.2022

В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди

В Мелитополе после украинского обстрела горит база отдыха, пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов, сообщил член главного... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T22:59

2022-12-10T22:59

2022-12-10T23:16

специальная военная операция на украине

мелитополь

украина

вооруженные силы украины

владимир рогов

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Мелитополе после украинского обстрела горит база отдыха, пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

мелитополь

украина

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Наталья Макарова

мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов