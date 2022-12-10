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В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди
В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди - РИА Новости, 10.12.2022
В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди
В Мелитополе после украинского обстрела горит база отдыха, пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов, сообщил член главного... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T22:59
2022-12-10T22:59
2022-12-10T23:16
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Мелитополе после украинского обстрела горит база отдыха, пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
22:59 10.12.2022 (обновлено: 23:16 10.12.2022)
В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди
В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, из-под завалов пытаются вытащить людей