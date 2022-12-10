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В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/pozhar-1837791579.html
В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди
В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди - РИА Новости, 10.12.2022
В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди
В Мелитополе после украинского обстрела горит база отдыха, пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов, сообщил член главного... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T22:59
2022-12-10T23:16
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Мелитополе после украинского обстрела горит база отдыха, пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
мелитополь
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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
22:59 10.12.2022 (обновлено: 23:16 10.12.2022)
 
В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, под завалами есть люди

В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха, из-под завалов пытаются вытащить людей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожарные в Мелитополе
Пожарные в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости
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Пожарные в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Мелитополе после украинского обстрела горит база отдыха, пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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