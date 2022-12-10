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Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили - РИА Новости, 10.12.2022
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Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили
Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили - РИА Новости, 10.12.2022
Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили
Спасатели ликвидировали пожар в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:32
2022-12-10T13:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. По последним данным ведомства, горели межэтажные перекрытия на 50 "квадратах". В 09.12 пожар был локализован."В 10:16 пожар ликвидирован", – сказали в главке.В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что при тушении возгорания пострадал пожарный. Предварительно, он попал под обрушение. В главке информацию о пострадавшем подтвердили.По информации из открытых источников, огнем оказалась охвачена усадьба Лопухиных. Здание не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сейчас оно принадлежит центру Рериха, сообщали РИА Новости в музее.Усадебный комплекс Лопухиных построен в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра I. В 1993 году здесь открылся Музей Рерихов, а в 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. Пушкина.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
10:32 10.12.2022 (обновлено: 13:07 10.12.2022)
 
Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили

Пожар в усадьбе Лопухиных в центре Москвы полностью потушили

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке
Оперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. По последним данным ведомства, горели межэтажные перекрытия на 50 "квадратах". В 09.12 пожар был локализован.
"В 10:16 пожар ликвидирован", – сказали в главке.
В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что при тушении возгорания пострадал пожарный. Предварительно, он попал под обрушение. В главке информацию о пострадавшем подтвердили.
По информации из открытых источников, огнем оказалась охвачена усадьба Лопухиных. Здание не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сейчас оно принадлежит центру Рериха, сообщали РИА Новости в музее.
Усадебный комплекс Лопухиных построен в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра I. В 1993 году здесь открылся Музей Рерихов, а в 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. Пушкина.
Оперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 09:03
При тушении огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный
 
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