https://ria.ru/20221210/pozhar-1837694949.html
Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили
Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили - РИА Новости, 10.12.2022
Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили
Спасатели ликвидировали пожар в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:32
2022-12-10T10:32
2022-12-10T13:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. По последним данным ведомства, горели межэтажные перекрытия на 50 "квадратах". В 09.12 пожар был локализован."В 10:16 пожар ликвидирован", – сказали в главке.В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что при тушении возгорания пострадал пожарный. Предварительно, он попал под обрушение. В главке информацию о пострадавшем подтвердили.По информации из открытых источников, огнем оказалась охвачена усадьба Лопухиных. Здание не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сейчас оно принадлежит центру Рериха, сообщали РИА Новости в музее.Усадебный комплекс Лопухиных построен в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра I. В 1993 году здесь открылся Музей Рерихов, а в 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. Пушкина.
https://ria.ru/20221210/pozhar-1837683437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
10:32 10.12.2022 (обновлено: 13:07 10.12.2022)
Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили
Пожар в усадьбе Лопухиных в центре Москвы полностью потушили
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. По последним данным ведомства, горели межэтажные перекрытия на 50 "квадратах". В 09.12 пожар был локализован.
"В 10:16 пожар ликвидирован", – сказали в главке.
В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что при тушении возгорания пострадал пожарный. Предварительно, он попал под обрушение. В главке информацию о пострадавшем подтвердили.
По информации из открытых источников, огнем оказалась охвачена усадьба Лопухиных. Здание не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сейчас оно принадлежит центру Рериха, сообщали РИА Новости в музее.
Усадебный комплекс Лопухиных построен в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра I
. В 1993 году здесь открылся Музей Рерихов, а в 2015 году Росимущество
признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. Пушкина.