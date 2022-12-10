https://ria.ru/20221210/pozhar-1837694949.html

Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили

Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили - РИА Новости, 10.12.2022

Пожар в усадьбе в центре Москвы полностью потушили

Спасатели ликвидировали пожар в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:32

2022-12-10T10:32

2022-12-10T13:07

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. По последним данным ведомства, горели межэтажные перекрытия на 50 "квадратах". В 09.12 пожар был локализован."В 10:16 пожар ликвидирован", – сказали в главке.В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что при тушении возгорания пострадал пожарный. Предварительно, он попал под обрушение. В главке информацию о пострадавшем подтвердили.По информации из открытых источников, огнем оказалась охвачена усадьба Лопухиных. Здание не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сейчас оно принадлежит центру Рериха, сообщали РИА Новости в музее.Усадебный комплекс Лопухиных построен в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра I. В 1993 году здесь открылся Музей Рерихов, а в 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. Пушкина.

https://ria.ru/20221210/pozhar-1837683437.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва