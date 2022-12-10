https://ria.ru/20221210/pozhar-1837684904.html

В центре Москвы локализовали пожар в историческом здании

В центре Москвы локализовали пожар в историческом здании - РИА Новости, 10.12.2022

В центре Москвы локализовали пожар в историческом здании

Спасатели локализовали возгорание в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:20

2022-12-10T09:20

2022-12-10T09:53

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. По последним данным ведомства, горели межэтажные перекрытия на 50 "квадратах"."В 9.12 пожар локализован", – сказал собеседник агентства.В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что при тушении возгорания пострадал пожарный. Предварительно, он попал под обрушение. В главке информацию об этом подтвердили.Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в здании в Малом Знаменском переулке, сказала РИА новости пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. По предварительным данным, возгорание произошло между вторым этажом и чердачным перекрытием.Как ранее в субботу уточняли спасатели, возгорание происходит в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс, построенный в конце XVII века.

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837405879.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)