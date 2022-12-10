https://ria.ru/20221210/pozhar-1837684904.html
В центре Москвы локализовали пожар в историческом здании
В центре Москвы локализовали пожар в историческом здании - РИА Новости, 10.12.2022
В центре Москвы локализовали пожар в историческом здании
Спасатели локализовали возгорание в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:20
2022-12-10T09:20
2022-12-10T09:53
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. По последним данным ведомства, горели межэтажные перекрытия на 50 "квадратах"."В 9.12 пожар локализован", – сказал собеседник агентства.В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что при тушении возгорания пострадал пожарный. Предварительно, он попал под обрушение. В главке информацию об этом подтвердили.Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в здании в Малом Знаменском переулке, сказала РИА новости пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. По предварительным данным, возгорание произошло между вторым этажом и чердачным перекрытием.Как ранее в субботу уточняли спасатели, возгорание происходит в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс, построенный в конце XVII века.
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837405879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:20 10.12.2022 (обновлено: 09:53 10.12.2022)
В центре Москвы локализовали пожар в историческом здании
Пожар в усадьбе в центре Москвы локализовали
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание в усадьбе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. По последним данным ведомства, горели межэтажные перекрытия на 50 "квадратах".
"В 9.12 пожар локализован", – сказал собеседник агентства.
В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что при тушении возгорания пострадал пожарный. Предварительно, он попал под обрушение. В главке информацию об этом подтвердили.
Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в здании в Малом Знаменском переулке, сказала РИА новости пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова
. По предварительным данным, возгорание произошло между вторым этажом и чердачным перекрытием.
Как ранее в субботу уточняли спасатели, возгорание происходит в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс, построенный в конце XVII века.