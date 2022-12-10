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Площадь пожара в усадьбе в центре Москвы увеличилась до 50 "квадратов"
Площадь пожара в усадьбе в центре Москвы увеличилась до 50 "квадратов" - РИА Новости, 10.12.2022
Площадь пожара в усадьбе в центре Москвы увеличилась до 50 "квадратов"
Площадь возгорания в усадьбе в Малом Знаменском переулке в Москве увеличилась до 50 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:16
2022-12-10T09:16
2022-12-10T13:05
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Площадь возгорания в усадьбе в Малом Знаменском переулке в Москве увеличилась до 50 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. Горели межэтажные перекрытия на десяти квадратах."Площадь пожара составляет около 50 метров квадратных", – сказал собеседник агентства.Кроме того, в пресс-службе уточнили, что площадь обрушения составляет около 40 "квадратов"."Пострадал один человек, передан медикам для проверки состояния", – добавили в ведомстве.Ранее в субботу спасатели уточняли, что возгорание происходит в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4. По данным сервиса "Яндекс.карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс конца XVII века.
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837405879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:16 10.12.2022 (обновлено: 13:05 10.12.2022)
Площадь пожара в усадьбе в центре Москвы увеличилась до 50 "квадратов"
Площадь возгорания в усадьбе в центре Москвы увеличилась до 50 "квадратов"
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Площадь возгорания в усадьбе в Малом Знаменском переулке в Москве увеличилась до 50 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. Горели межэтажные перекрытия на десяти квадратах.
"Площадь пожара составляет около 50 метров квадратных", – сказал собеседник агентства.
Кроме того, в пресс-службе уточнили, что площадь обрушения составляет около 40 "квадратов".
"Пострадал один человек, передан медикам для проверки состояния", – добавили в ведомстве.
Ранее в субботу спасатели уточняли, что возгорание происходит в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4. По данным сервиса "Яндекс.карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс конца XVII века.