https://ria.ru/20221210/pozhar-1837684423.html

Площадь пожара в усадьбе в центре Москвы увеличилась до 50 "квадратов"

Площадь пожара в усадьбе в центре Москвы увеличилась до 50 "квадратов" - РИА Новости, 10.12.2022

Площадь пожара в усадьбе в центре Москвы увеличилась до 50 "квадратов"

Площадь возгорания в усадьбе в Малом Знаменском переулке в Москве увеличилась до 50 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:16

2022-12-10T09:16

2022-12-10T13:05

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Площадь возгорания в усадьбе в Малом Знаменском переулке в Москве увеличилась до 50 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в главке сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. Горели межэтажные перекрытия на десяти квадратах."Площадь пожара составляет около 50 метров квадратных", – сказал собеседник агентства.Кроме того, в пресс-службе уточнили, что площадь обрушения составляет около 40 "квадратов"."Пострадал один человек, передан медикам для проверки состояния", – добавили в ведомстве.Ранее в субботу спасатели уточняли, что возгорание происходит в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4. По данным сервиса "Яндекс.карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс конца XVII века.

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837405879.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)