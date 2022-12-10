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При тушении огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный - РИА Новости, 10.12.2022
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При тушении огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный
При тушении огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный - РИА Новости, 10.12.2022
При тушении огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный
Пожарный пострадал при тушении пожара в усадьбе в центре Москвы, предварительно, он попал под обрушение, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:03
2022-12-10T11:50
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пожарный пострадал при тушении пожара в усадьбе в центре Москвы, предварительно, он попал под обрушение, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее в столичном главке МЧС сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. Горели межэтажные перекрытия на десяти квадратах."При тушении пострадал пожарный, предварительно, попал под обрушение", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший передан медикам.По его данным, у пострадавшего ушибы плечевых суставов и шеи, он доставлен в НИИ имени Склифосовского.Как уточняли спасатели, возгорание происходит в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4. По данным сервиса "Яндекс.карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс, построенный в конце XVII века.
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:03 10.12.2022 (обновлено: 11:50 10.12.2022)
 
При тушении огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный

Пожарный попал под обрушение при ликвидации возгорания в усадьбе в центре Москвы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке
Оперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пожарный пострадал при тушении пожара в усадьбе в центре Москвы, предварительно, он попал под обрушение, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в столичном главке МЧС сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. Горели межэтажные перекрытия на десяти квадратах.
"При тушении пострадал пожарный, предварительно, попал под обрушение", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший передан медикам.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке
Оперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке
По его данным, у пострадавшего ушибы плечевых суставов и шеи, он доставлен в НИИ имени Склифосовского.
Как уточняли спасатели, возгорание происходит в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4. По данным сервиса "Яндекс.карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс, построенный в конце XVII века.
Пожар в ТЦ Мега Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 09:57
Названа предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"
 
МоскваПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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