https://ria.ru/20221210/pozhar-1837683437.html

При тушении огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный

При тушении огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный - РИА Новости, 10.12.2022

При тушении огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный

Пожарный пострадал при тушении пожара в усадьбе в центре Москвы, предварительно, он попал под обрушение, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:03

2022-12-10T09:03

2022-12-10T11:50

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пожарный пострадал при тушении пожара в усадьбе в центре Москвы, предварительно, он попал под обрушение, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее в столичном главке МЧС сообщали, что в центре Москвы загорелось здание старой постройки. Горели межэтажные перекрытия на десяти квадратах."При тушении пострадал пожарный, предварительно, попал под обрушение", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший передан медикам.По его данным, у пострадавшего ушибы плечевых суставов и шеи, он доставлен в НИИ имени Склифосовского.Как уточняли спасатели, возгорание происходит в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 4. По данным сервиса "Яндекс.карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс, построенный в конце XVII века.

https://ria.ru/20221209/prichina-1837398417.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)