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В центре Москвы загорелось здание старой постройки
В центре Москвы загорелось здание старой постройки - РИА Новости, 10.12.2022
В центре Москвы загорелось здание старой постройки
Здание старой постройки загорелось в Малом Знаменском переулке в центре Москве, горят межэтажные перекрытия площадью десять "квадратов", сообщается на сайте... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:32
2022-12-10T08:32
2022-12-10T09:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Здание старой постройки загорелось в Малом Знаменском переулке в центре Москве, горят межэтажные перекрытия площадью десять "квадратов", сообщается на сайте столичного главка МЧС России."В 6:43 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, Хрущевский переулок, дом 2/12. По прибытии пожарно-спасательных подразделений признаков возгорания не обнаружено. По уточненному адресу — Малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4, в двухэтажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около десяти квадратных метров", — говорится в сообщении.Как отмечается, информации о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.По данным сервиса "Яндекс. Карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс, построенный в конце XVII века.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
08:32 10.12.2022 (обновлено: 09:45 10.12.2022)
В центре Москвы загорелось здание старой постройки
В Знаменском переулке в центре Москвы загорелось здание старой постройки
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Здание старой постройки загорелось в Малом Знаменском переулке в центре Москве, горят межэтажные перекрытия площадью десять "квадратов", сообщается на сайте
столичного главка МЧС России.
"В 6:43 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, Хрущевский переулок, дом 2/12. По прибытии пожарно-спасательных подразделений признаков возгорания не обнаружено. По уточненному адресу — Малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4, в двухэтажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около десяти квадратных метров", — говорится в сообщении.
Как отмечается, информации о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.
По данным сервиса "Яндекс. Карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс, построенный в конце XVII века.