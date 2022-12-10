https://ria.ru/20221210/pozhar-1837681599.html

В центре Москвы загорелось здание старой постройки

В центре Москвы загорелось здание старой постройки - РИА Новости, 10.12.2022

В центре Москвы загорелось здание старой постройки

Здание старой постройки загорелось в Малом Знаменском переулке в центре Москве, горят межэтажные перекрытия площадью десять "квадратов", сообщается на сайте... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T08:32

2022-12-10T08:32

2022-12-10T09:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Здание старой постройки загорелось в Малом Знаменском переулке в центре Москве, горят межэтажные перекрытия площадью десять "квадратов", сообщается на сайте столичного главка МЧС России."В 6:43 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, Хрущевский переулок, дом 2/12. По прибытии пожарно-спасательных подразделений признаков возгорания не обнаружено. По уточненному адресу — Малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4, в двухэтажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около десяти квадратных метров", — говорится в сообщении.Как отмечается, информации о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.По данным сервиса "Яндекс. Карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс, построенный в конце XVII века.

https://ria.ru/20221209/prichina-1837398417.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва