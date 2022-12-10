14:12 10.12.2022 (обновлено: 15:54 10.12.2022)
Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине
Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине цитатой Булгакова
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев проводит заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности по обеспечению национальных интересов Российской Федерации в Арктике
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине цитатой из романа "Белая гвардия" Михаила Булгакова.
Политик предположил, что теперь монументы будут устанавливать в честь "разнообразных гетманов".
"Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман", — процитировал Медведев строки из произведения.
Памятники Суворову и Пушкину демонтировали в городе Тульчин Винницкой области Украины. Фото демонтажа опубликовала в соцсети депутат Верховной рады Лариса Белозир.
Ранее указанные памятники были осквернены вандалами, а впоследствии снесены в городах Измаил и Ананьев в Одесской области.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.