https://ria.ru/20221210/pamyatniki-1837724476.html

Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине

Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине - РИА Новости, 10.12.2022

Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине цитатой из РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T14:12

2022-12-10T14:12

2022-12-10T15:54

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине цитатой из романа "Белая гвардия" Михаила Булгакова.Политик предположил, что теперь монументы будут устанавливать в честь "разнообразных гетманов".Памятники Суворову и Пушкину демонтировали в городе Тульчин Винницкой области Украины. Фото демонтажа опубликовала в соцсети депутат Верховной рады Лариса Белозир.Ранее указанные памятники были осквернены вандалами, а впоследствии снесены в городах Измаил и Ананьев в Одесской области.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221210/pamyatniki-1837711483.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, верховная рада украины, михаил булгаков, дмитрий медведев, александр пушкин, россия