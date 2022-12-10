https://ria.ru/20221210/pamyatniki-1837711483.html

В Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину

В Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину - РИА Новости, 10.12.2022

В Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину

Памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Тульчин Винницкой области Украины, сообщила депутат... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T12:50

2022-12-10T12:50

2022-12-10T12:56

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Тульчин Винницкой области Украины, сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир."Пушкин и Суворов в Тульчине "ВСЕ!", — написала Белозир в соцсети, опубликовав фотографии.На фото видно, как бюсты демонтируют подъемным краном при помощи лебедки.Ранее указанные памятники были осквернены вандалами, а впоследствии и снесены в городах Измаил и Ананьев в Одесской области.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221204/pamyatnik-1836269983.html

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Влада Копылова

в мире, винницкая область, украина