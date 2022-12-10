12:50 10.12.2022 (обновлено: 12:56 10.12.2022)
В Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину
В Тульчине Винницкой области на Украине снесли памятники Суворову и Пушкину
© Фотография, опубликованная Ларисой БелозирСнос памятника Пушкину в Тульчине Винницкой области Украины
© Фотография, опубликованная Ларисой Белозир
Снос памятника Пушкину в Тульчине Винницкой области Украины
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Тульчин Винницкой области Украины, сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир.
"Пушкин и Суворов в Тульчине "ВСЕ!", — написала Белозир в соцсети, опубликовав фотографии.
Памятник Александру Суворову в городе Тульчин. Архивное фото
На фото видно, как бюсты демонтируют подъемным краном при помощи лебедки.
Ранее указанные памятники были осквернены вандалами, а впоследствии и снесены в городах Измаил и Ананьев в Одесской области.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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