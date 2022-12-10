В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения света
В Ровненской области Украины 10 декабря с 13:00 ввели экстренные отключения света
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Экстренные отключения света ввели в субботу днем в Ровненской области Украины, сообщил мэр города Ровно Александр Третяк.
"С 13.00 (14.00 мск) НЭК "Укрэнерго" применена экстренная аварийная разгрузка (вынужденное уменьшение погрузки) на территории всей Украины, в том числе и Ровненской области. Графики стабилизационных отключений на время применения аварийной разгрузки могут не действовать, продолжительность отключений может меняться", - написал Третяк в своем Telegram-канале.
Он добавил, что продолжительность мероприятий по ограничению электроснабжения потребителям будет зависеть от дальнейших команд диспетчеров "Укрэнерго". Как только распоряжение будет получено, "Ровнооблэнерго" вернется к стабилизационным графикам отключений.
Ранее пресс-служба областной военной администрации сообщала, что лимиты энергопотребления в Ровненской области Украины составляет 60% от нужного объема, к электричеству будут подключены в первую очередь объекты критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.