https://ria.ru/20221210/otklyucheniya-1837740256.html

В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения света

В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.12.2022

В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света ввели в субботу днем в Ровненской области Украины, сообщил мэр города Ровно Александр Третяк. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:48

2022-12-10T15:48

2022-12-10T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

ровненская область

ровно

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Экстренные отключения света ввели в субботу днем в Ровненской области Украины, сообщил мэр города Ровно Александр Третяк.Он добавил, что продолжительность мероприятий по ограничению электроснабжения потребителям будет зависеть от дальнейших команд диспетчеров "Укрэнерго". Как только распоряжение будет получено, "Ровнооблэнерго" вернется к стабилизационным графикам отключений.Ранее пресс-служба областной военной администрации сообщала, что лимиты энергопотребления в Ровненской области Украины составляет 60% от нужного объема, к электричеству будут подключены в первую очередь объекты критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221210/otklyucheniya-1837692973.html

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ровненская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, ровненская область, ровно, вооруженные силы рф, укрэнерго