https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837666629.html
Небензя: участие США в наведении украинского оружия будет иметь последствия
Небензя: участие США в наведении украинского оружия будет иметь последствия - РИА Новости, 10.12.2022
Небензя: участие США в наведении украинского оружия будет иметь последствия
Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T01:25
2022-12-10T01:25
2022-12-10T01:57
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.Москва, отметил дипломат, точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.Он сослался на сообщения, что аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием американских спутниковых данных. "Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS", - отметил постпред."Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия", - подчеркнул Небензя.Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи БПЛА советского производства.Российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. При падении и взрыве обломков дронов на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. В результате атаки погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали.Как заявил 8 декабря глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, организовать атаку Киеву помогали члены НАТО, в том числе специалисты из США, которые модернизировали советские БПЛА "Стриж".
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василий небензя, сша, россия, украина, оон, gps
Василий Небензя, США, Россия, Украина, ООН, GPS
01:25 10.12.2022 (обновлено: 01:57 10.12.2022)
Небензя: участие США в наведении украинского оружия будет иметь последствия
Постпред Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении украинского оружия
ООН, 10 дек – РИА Новости. Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.
Москва, отметил дипломат, точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине
, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.
"А военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок", - сказал Небензя.
Он сослался на сообщения, что аэродромы Дягилево и Энгельс
, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием американских спутниковых данных. "Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS
", - отметил постпред.
"Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия", - подчеркнул Небензя.
Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев
пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях
при помощи БПЛА советского производства.
Российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. При падении и взрыве обломков дронов на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. В результате атаки погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали.
Как заявил 8 декабря глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, организовать атаку Киеву помогали члены НАТО, в том числе специалисты из США, которые модернизировали советские БПЛА "Стриж".