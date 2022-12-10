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Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка - РИА Новости, 10.12.2022
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Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка
Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка - РИА Новости, 10.12.2022
Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка
Россия сожалеет, что секретариат ООН не осудил Киев за удары по Донецку, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 10.12.2022
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донецк
оон
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Россия сожалеет, что секретариат ООН не осудил Киев за удары по Донецку, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей, наносятся с остервенением."Очередной такой преступный обстрел произошел сегодня утром. Места массового скопления людей поражаются в самый час-пик, что приводит к значительным жертвам и разрушениям... Сожалеем, что у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно", - подчеркнул Небензя.
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россия, киев, донецк, оон, василий небензя
Россия, Киев, Донецк, ООН, Василий Небензя
00:58 10.12.2022 (обновлено: 01:41 10.12.2022)
 
Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка

Постпред Небензя: Россия сожалеет, что секретариат ООН не осудил Киев за удары по Донецку

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Россия сожалеет, что секретариат ООН не осудил Киев за удары по Донецку, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В последние недели в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия. Науськиваемые западными странами, украинские каратели пытаются буквально сравнять город с землей", - сказал Небензя.
По его словам, ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей, наносятся с остервенением.
"Очередной такой преступный обстрел произошел сегодня утром. Места массового скопления людей поражаются в самый час-пик, что приводит к значительным жертвам и разрушениям... Сожалеем, что у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно", - подчеркнул Небензя.
Донецк - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 20:24Специальная военная операция на Украине
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ
 
РоссияКиевДонецкООНВасилий Небензя
 
 
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