https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837664846.html

Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка

Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка - РИА Новости, 10.12.2022

Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка

Россия сожалеет, что секретариат ООН не осудил Киев за удары по Донецку, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T00:58

2022-12-10T00:58

2022-12-10T01:41

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киев

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василий небензя

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ООН, 10 дек – РИА Новости. Россия сожалеет, что секретариат ООН не осудил Киев за удары по Донецку, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей, наносятся с остервенением."Очередной такой преступный обстрел произошел сегодня утром. Места массового скопления людей поражаются в самый час-пик, что приводит к значительным жертвам и разрушениям... Сожалеем, что у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20221209/donetsk-1837625292.html

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