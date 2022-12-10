https://ria.ru/20221210/napadenie-1837726834.html

В Саратове проверяют данные о нападении пациента на фельдшера скорой помощи

В Саратове проверяют данные о нападении пациента на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 10.12.2022

В Саратове проверяют данные о нападении пациента на фельдшера скорой помощи

Следователи в Саратове проводят проверку сообщения о нападении пациента, которого машина скорой помощи везла в больницу, на фельдшера, сообщило региональное... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T14:25

2022-12-10T14:25

2022-12-10T14:25

россия

саратов

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку сообщения о нападении пациента, которого машина скорой помощи везла в больницу, на фельдшера, сообщило региональное управление СК РФ."Согласно данным, размещенным в СМИ, 9 декабря в вечернее время при транспортировке пациента бригадой скорой медицинской помощи в ГКБ № 6 последний, находясь в машине скорой помощи, нанес медику телесные повреждения... По данному факту организована доследственная проверка... Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Как пояснил министр здравоохранения региона Олег Костин, пациент с алкогольным отравлением, которого транспортировали с улицы в больницу, ударил 27-летнюю девушку-фельдшера в лицо. "Состояние (пострадавшей) - средней степени тяжести", - написал Костин в Telegram-канале.

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россия

саратов

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия