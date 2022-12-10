https://ria.ru/20221210/napadenie-1837726834.html
В Саратове проверяют данные о нападении пациента на фельдшера скорой помощи
В Саратове проверяют данные о нападении пациента на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 10.12.2022
В Саратове проверяют данные о нападении пациента на фельдшера скорой помощи
Следователи в Саратове проводят проверку сообщения о нападении пациента, которого машина скорой помощи везла в больницу, на фельдшера, сообщило региональное... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:25
2022-12-10T14:25
2022-12-10T14:25
россия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку сообщения о нападении пациента, которого машина скорой помощи везла в больницу, на фельдшера, сообщило региональное управление СК РФ."Согласно данным, размещенным в СМИ, 9 декабря в вечернее время при транспортировке пациента бригадой скорой медицинской помощи в ГКБ № 6 последний, находясь в машине скорой помощи, нанес медику телесные повреждения... По данному факту организована доследственная проверка... Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Как пояснил министр здравоохранения региона Олег Костин, пациент с алкогольным отравлением, которого транспортировали с улицы в больницу, ударил 27-летнюю девушку-фельдшера в лицо. "Состояние (пострадавшей) - средней степени тяжести", - написал Костин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221210/proverka-1837695174.html
россия
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Саратове проверяют данные о нападении пациента на фельдшера скорой помощи
СК проверяет сообщение о нападении пациента на фельдшера скорой помощи в Саратове