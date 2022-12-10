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Наталья Комарова наградила победителей олимпиады "Многовековая Югра" - РИА Новости, 10.12.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221210/nagrady-1837759541.html
Наталья Комарова наградила победителей олимпиады "Многовековая Югра"
Наталья Комарова наградила победителей олимпиады "Многовековая Югра" - РИА Новости, 10.12.2022
Наталья Комарова наградила победителей олимпиады "Многовековая Югра"
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова наградила победителей второй всероссийской краеведческой олимпиады "Многовековая Югра" РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:16
2022-12-10T18:16
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
тюменская область
узбекистан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова наградила победителей второй всероссийской краеведческой олимпиады "Многовековая Югра"Олимпиада "Многовековая Югра" для школьников 1-11 классов проходила на платформе "ЯКласс" с 21 ноября по 4 декабря. Каждый участник должен был ответить на 10 вопросов о богатом историческом наследии, традициях и культуре народов ханты и манси, о природе, развитии и становлении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Все вопросы были разделены по уровню сложности на три категории: для начальных (1-4 классы), средних (5-9 классы) и старших (10-11) классов.Сказочными проводниками в мир традиционной культуры Югры для школьников стали три персонажа сказаний народов Севера: лесная фея Миснэ, воздушный герой Урт ики и царь водных просторов Вит-Хон. Герои представлены на сайте проекта и описаны по мотивам произведений югорского сказителя и журналиста Владимира Енова."Когда мы задумывали этот проект, мы не предполагали, что он вызовет такой интерес. Правильный абсолютно подход и находка в свое время – открытие границ этого конкурса, приглашение для участия в нем любого человека, кого заинтересовали наш край, знания о нем и желание полюбить его. В этом году 290 тысяч участников из 86 субъектов Российской Федерации", - сказала Комарова на встрече с победителями.Она отметила, что лучше всего об автономном округе знают сами югорчане, а также жители Московской, Новосибирской, Новгородской, Свердловской, Тюменской областей. "Важно, что интерес к нашему проекту проявили школьники из Узбекистана и Кыргызстана", - подчеркнула губернатор.По итогам олимпиады определены 15 победителей: по пять в каждой возрастной категории. В ходе церемонии награждения они получили дипломы и призы: велосипеды, самокаты или умные часы.
https://ria.ru/20221210/nagrady-1837756634.html
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Наталья Макарова
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общество, наталья комарова, тюменская область, узбекистан
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Наталья Комарова, Тюменская область, Узбекистан
18:16 10.12.2022
 
Наталья Комарова наградила победителей олимпиады "Многовековая Югра"

Наталья Комарова наградила победителей всероссийской олимпиады "Многовековая Югра"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
 Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова наградила победителей второй всероссийской краеведческой олимпиады "Многовековая Югра"
Олимпиада "Многовековая Югра" для школьников 1-11 классов проходила на платформе "ЯКласс" с 21 ноября по 4 декабря. Каждый участник должен был ответить на 10 вопросов о богатом историческом наследии, традициях и культуре народов ханты и манси, о природе, развитии и становлении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Все вопросы были разделены по уровню сложности на три категории: для начальных (1-4 классы), средних (5-9 классы) и старших (10-11) классов.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 17:55Ханты-Мансийский Автономный Округ
Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа
Сказочными проводниками в мир традиционной культуры Югры для школьников стали три персонажа сказаний народов Севера: лесная фея Миснэ, воздушный герой Урт ики и царь водных просторов Вит-Хон. Герои представлены на сайте проекта и описаны по мотивам произведений югорского сказителя и журналиста Владимира Енова.
"Когда мы задумывали этот проект, мы не предполагали, что он вызовет такой интерес. Правильный абсолютно подход и находка в свое время – открытие границ этого конкурса, приглашение для участия в нем любого человека, кого заинтересовали наш край, знания о нем и желание полюбить его. В этом году 290 тысяч участников из 86 субъектов Российской Федерации", - сказала Комарова на встрече с победителями.
Она отметила, что лучше всего об автономном округе знают сами югорчане, а также жители Московской, Новосибирской, Новгородской, Свердловской, Тюменской областей. "Важно, что интерес к нашему проекту проявили школьники из Узбекистана и Кыргызстана", - подчеркнула губернатор.
По итогам олимпиады определены 15 победителей: по пять в каждой возрастной категории. В ходе церемонии награждения они получили дипломы и призы: велосипеды, самокаты или умные часы.

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