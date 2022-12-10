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Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа - РИА Новости, 10.12.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221210/nagrady-1837756634.html
Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа
Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа - РИА Новости, 10.12.2022
Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, посвященные Дню образования... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:55
2022-12-10T17:55
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
россия
тюменская область
югра
ямал
владимир якушев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, посвященные Дню образования региона, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.В торжественной церемонии вручения наград в пятницу приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, главы Ямала, Тюменской области, депутаты Государственной думы РФ и думы Югры, члены окружного правительства, представители общественных организаций."Исторически сложившийся югорский образ жизни – это инициатива, взаимовыручка, самоотверженный труд и высочайшая ответственность. Именно эти ценности объединяют югорчан и создают условия для дальнейшего развития. Мы все болеем за родную землю, связываем с Югрой свое будущее. Верим в силу команды Югры и в каждого ее жителя. Лидерство нашего региона – это результат труда каждого жителя региона. Если говорить о будущем, то судьба округа – в руках молодых, инициативных, креативных, добрых, умных, талантливых, красивых и здоровых. Уверена, каждое новое начинание югорчан будет выполнено на отлично", - сказала на церемонии Комарова, слова которой приводит департамент.В свою очередь Владимир Якушев назвал Югру энергетическим сердцем России и отметил, что благодаря достойным жителям региона югорская земля еще многие десятилетия будет приносить пользу не только жителям округа, но и всей страны.Государственных наград, благодарностей, почетных грамот президента России удостоились работники нефтегазовой отрасли, руководители и сотрудники учреждений образования, науки, культуры, спорта, авиации, главы муниципальных образований, депутаты.Ханты-Мансийский автономный округ был образован постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года. Регион является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей.
https://ria.ru/20221209/dokhody-1837372731.html
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наталья комарова, россия, тюменская область, югра, ямал, владимир якушев
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Россия, Тюменская область, Югра, Ямал, Владимир Якушев
17:55 10.12.2022
 

Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, посвященные Дню образования региона, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.
В торжественной церемонии вручения наград в пятницу приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, главы Ямала, Тюменской области, депутаты Государственной думы РФ и думы Югры, члены окружного правительства, представители общественных организаций.
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"Исторически сложившийся югорский образ жизни – это инициатива, взаимовыручка, самоотверженный труд и высочайшая ответственность. Именно эти ценности объединяют югорчан и создают условия для дальнейшего развития. Мы все болеем за родную землю, связываем с Югрой свое будущее. Верим в силу команды Югры и в каждого ее жителя. Лидерство нашего региона – это результат труда каждого жителя региона. Если говорить о будущем, то судьба округа – в руках молодых, инициативных, креативных, добрых, умных, талантливых, красивых и здоровых. Уверена, каждое новое начинание югорчан будет выполнено на отлично", - сказала на церемонии Комарова, слова которой приводит департамент.
В свою очередь Владимир Якушев назвал Югру энергетическим сердцем России и отметил, что благодаря достойным жителям региона югорская земля еще многие десятилетия будет приносить пользу не только жителям округа, но и всей страны.
Государственных наград, благодарностей, почетных грамот президента России удостоились работники нефтегазовой отрасли, руководители и сотрудники учреждений образования, науки, культуры, спорта, авиации, главы муниципальных образований, депутаты.
Ханты-Мансийский автономный округ был образован постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года. Регион является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей.

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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваРоссияТюменская областьЮграЯмалВладимир Якушев
 
 
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