https://ria.ru/20221210/nagrady-1837756634.html

Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа

Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа - РИА Новости, 10.12.2022

Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, посвященные Дню образования... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:55

2022-12-10T17:55

2022-12-10T17:55

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

россия

тюменская область

югра

ямал

владимир якушев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, посвященные Дню образования региона, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.В торжественной церемонии вручения наград в пятницу приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, главы Ямала, Тюменской области, депутаты Государственной думы РФ и думы Югры, члены окружного правительства, представители общественных организаций."Исторически сложившийся югорский образ жизни – это инициатива, взаимовыручка, самоотверженный труд и высочайшая ответственность. Именно эти ценности объединяют югорчан и создают условия для дальнейшего развития. Мы все болеем за родную землю, связываем с Югрой свое будущее. Верим в силу команды Югры и в каждого ее жителя. Лидерство нашего региона – это результат труда каждого жителя региона. Если говорить о будущем, то судьба округа – в руках молодых, инициативных, креативных, добрых, умных, талантливых, красивых и здоровых. Уверена, каждое новое начинание югорчан будет выполнено на отлично", - сказала на церемонии Комарова, слова которой приводит департамент.В свою очередь Владимир Якушев назвал Югру энергетическим сердцем России и отметил, что благодаря достойным жителям региона югорская земля еще многие десятилетия будет приносить пользу не только жителям округа, но и всей страны.Государственных наград, благодарностей, почетных грамот президента России удостоились работники нефтегазовой отрасли, руководители и сотрудники учреждений образования, науки, культуры, спорта, авиации, главы муниципальных образований, депутаты.Ханты-Мансийский автономный округ был образован постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года. Регион является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей.

https://ria.ru/20221209/dokhody-1837372731.html

https://ria.ru/20221128/forum-1834815790.html

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тюменская область

ямал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

наталья комарова, россия, тюменская область, югра, ямал, владимир якушев