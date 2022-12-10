Глава Югры вручила государственные награды в честь Дня рождения округа
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, посвященные Дню образования региона, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.
В торжественной церемонии вручения наград в пятницу приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, главы Ямала, Тюменской области, депутаты Государственной думы РФ и думы Югры, члены окружного правительства, представители общественных организаций.
"Исторически сложившийся югорский образ жизни – это инициатива, взаимовыручка, самоотверженный труд и высочайшая ответственность. Именно эти ценности объединяют югорчан и создают условия для дальнейшего развития. Мы все болеем за родную землю, связываем с Югрой свое будущее. Верим в силу команды Югры и в каждого ее жителя. Лидерство нашего региона – это результат труда каждого жителя региона. Если говорить о будущем, то судьба округа – в руках молодых, инициативных, креативных, добрых, умных, талантливых, красивых и здоровых. Уверена, каждое новое начинание югорчан будет выполнено на отлично", - сказала на церемонии Комарова, слова которой приводит департамент.
В свою очередь Владимир Якушев назвал Югру энергетическим сердцем России и отметил, что благодаря достойным жителям региона югорская земля еще многие десятилетия будет приносить пользу не только жителям округа, но и всей страны.
Государственных наград, благодарностей, почетных грамот президента России удостоились работники нефтегазовой отрасли, руководители и сотрудники учреждений образования, науки, культуры, спорта, авиации, главы муниципальных образований, депутаты.
Ханты-Мансийский автономный округ был образован постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года. Регион является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей.
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