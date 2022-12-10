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СБУ обнаружила "прокремлевскую литературу" в Харьковской епархии УПЦ - РИА Новости, 10.12.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221210/literatura-1837762683.html
СБУ обнаружила "прокремлевскую литературу" в Харьковской епархии УПЦ
СБУ обнаружила "прокремлевскую литературу" в Харьковской епархии УПЦ - РИА Новости, 10.12.2022
СБУ обнаружила "прокремлевскую литературу" в Харьковской епархии УПЦ
Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви "прокремлевскую литературу",... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:34
2022-12-10T18:34
религия
харьковская область
украина
служба безопасности украины
украинская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви "прокремлевскую литературу", российские сухпайки и монаха с паспортом РФ.Ранее в субботу украинское издание "Общественное. Харьков" информировало, что СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Харьковской области."Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Харьковской области. На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличных в различной валюте, включая российские рубли", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, также найдены российские сухпайки, а у одного из монахов обнаружен паспорт РФ. "Сейчас правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора. Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий", - добавили в ведомстве.Двадцать второго ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837568560.html
https://ria.ru/20221210/upts-1837714573.html
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харьковская область, украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, в мире
Религия, Харьковская область, Украина, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, В мире
18:34 10.12.2022
 
СБУ обнаружила "прокремлевскую литературу" в Харьковской епархии УПЦ

СБУ заявила об обнаружении "прокремлевской литературы" в Харьковской епархии УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви "прокремлевскую литературу", российские сухпайки и монаха с паспортом РФ.
Ранее в субботу украинское издание "Общественное. Харьков" информировало, что СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Харьковской области.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Иерарх УПЦ заявил, что сотрудники СБУ подбросили монахиням флаг Новороссии
"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Харьковской области. На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличных в различной валюте, включая российские рубли", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, также найдены российские сухпайки, а у одного из монахов обнаружен паспорт РФ. "Сейчас правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора. Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий", - добавили в ведомстве.
Двадцать второго ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Академия СБУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности"
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 18:50Специальная военная операция на Украине
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