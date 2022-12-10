https://ria.ru/20221210/literatura-1837762683.html

СБУ обнаружила "прокремлевскую литературу" в Харьковской епархии УПЦ

СБУ обнаружила "прокремлевскую литературу" в Харьковской епархии УПЦ - РИА Новости, 10.12.2022

СБУ обнаружила "прокремлевскую литературу" в Харьковской епархии УПЦ

Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви "прокремлевскую литературу",... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T18:34

2022-12-10T18:34

2022-12-10T18:34

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви "прокремлевскую литературу", российские сухпайки и монаха с паспортом РФ.Ранее в субботу украинское издание "Общественное. Харьков" информировало, что СБУ проводит обыски на объектах канонической УПЦ в Харьковской области."Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Харьковской области. На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличных в различной валюте, включая российские рубли", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, также найдены российские сухпайки, а у одного из монахов обнаружен паспорт РФ. "Сейчас правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора. Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий", - добавили в ведомстве.Двадцать второго ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837568560.html

https://ria.ru/20221210/upts-1837714573.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837315070.html

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харьковская область, украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, в мире